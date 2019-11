H.Kong: ancora proteste, caos trasporti

Lepro-democrazia a Hong, al terzo giorno consecutivo, hanno semiparalizzato la città creando pesanti problemi ai. La Mtr, che gestisce la metropolitana, ha sospeso le linee East Rail e Kwun Tong,e i servizi sono a singhiozzo in altre zone. La polizia è tornata alla Chinese University per evacuare 80 studenti cinesi trovando molte molotov;il Parlamento ha sospeso i lavori per la bagarre scoppiata tra i fronti pan-democratico e pro-Pechino. Molte scuole sono chiuse.(Di mercoledì 13 novembre 2019)