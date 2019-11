Fumo e diabete | scoperta la chiave della combinazione pericolosa

Fonte : dilei

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Il, uno dei più temibili “nemici” per la salutenostra epoca, anche perché peggiora il profilo di rischio cardiovascolare soprattutto se si allea con gli altri pericoli per cuore ed arterie (il 14 novembre si celebra la Giornata Mondiale del). Oltre che con obesità, sovrappeso e disordini del metabolismo, peraltro facilmente spiegabili visto lo “sconquasso” che l’aumento patologicoglicemia crea sull’organismo, da tempo si conosce l’esistenza di un’alleanza nociva tradi sigaretta. E i dati epidemiologici lo confermano: in chi fuma, ilè molto più frequente. Perché ciò accada, tuttavia, fino ad ora non era chiaro e soprattutto risultava difficile comprendere come agire per aiutare il diabetico a lasciare il. Oggi la scienza ha però squarciato il velo sulle cause di questo fenomeno, pur se siamo solo alle prime fasi sperimentali ...

