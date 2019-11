ATP Finals 2019 | Stefanos Tsitsipas si abbatte come un treno su Zverev Il greco accede

ATP Finals – Tsitsipas fa due su due - il greco stende Zverev in due set e vola in semifinale : Percorso netto per il greco, che conquista la seconda vittoria consecutiva al Masters di Londra e vola in semifinale Stefanos Tsitsipas stacca il pass per le semifinali delle ATP World Tour Finals 2019 (9 milioni di dollari di montepremi), in corso di svolgimento sul veloce indoor della ‘O2 Arena’ di Londra. AFP/LaPresse Il tennista greco centra la seconda vittoria consecutiva, stendendo anche Alexander Zverev dopo il successo ...

LIVE Zverev-Tsitsipas 3-6 1-4 - ATP Finals 2019 in DIRETTA : il greco piazza un altro break! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-5 Match quasi finito: Tsitsipas perfetto. 40-0 altro ace dell’ellenico. 30-0 altro errore di Zverev totalmente scarico con il diritto. 15-0 Ace del greco. 1-4 BREAK DI TSITSIPAS! DOMINA IL greco! Pazzesca profondità del greco con Zverev ormai sconsolato. 40-AD ALTRA PALLA BREAK TSITSIPAS! Il greco attacca corto ma Zverev non ne approfitta con il rovescio. 40-40 Continua a spingere il ...

LIVE Zverev-Tsitsipas 3-6 1-2 - ATP Finals 2019 in DIRETTA : il greco piazza il break ad inizio set! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 PALLA break TSITSIPAS! Il #6 al mondo domina con il diritto, chiudendo a rete con sicurezza. 30-30 CHE RISPOSTA DI TSITSIPAS! Diritto sulla seconda in kick DIRETTAmente nell’angolo. 30-15 Scambio condotto da Tsitsipas ma Zverev si fa valere con il rovescio. 15-15 Lunga anche la soluzione dell’ellenico. 0-15 Comincia male Zverev al servizio: diritto out. 22.10 Intanto, Jannik ...

LIVE Zverev-Tsitsipas 3-6 0-1 - ATP Finals 2019 in DIRETTA : il greco piazza il break ad inizio set! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-1 break TSITSIPAS! Il greco mette in mostra il suo repertorio con il diritto e poi chiude a rete. 40-AD DIRITTO LUNGOLINEA TSITSIPAS! Il greco ottiene la quarta palla break. 40-40 Risposta corta di Tsitsipas: Zverev ne approfitta con il diritto. 40-AD Scappa via il diritto del tedesco! Altra chance di break. 40-40 Bravissimo Zverev! Il tedesco, con pazienza, gioca benissimo e comanda lo ...

LIVE Zverev-Tsitsipas 3-6 - ATP Finals 2019 in DIRETTA : il greco approfitta del calo del tedesco e vince il primo set! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.52 Stefanos Tsitsipas vince il primo parziale per 6 giochi a 3 grazie al break dell’ottavo gioco: il greco viene premiato dopo aver giocato sempre in spinta, sfruttando il momento no di fine set del tedesco. FINE primo SET 3-6 primo SET PER IL greco! Lungo il diritto del tedesco, l’ennesimo. 40-15 DUE SET POINT TSITSIPAS! Diritto in rete di Zverev. 30-15 Zverev passa Tsitsipas! ...

LIVE Zverev-Tsitsipas 2-3 - ATP Finals 2019 in DIRETTA : il greco sopravvive ad un game infinito! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Doppio fallo di Tsitsipas. 3-3 Zverev vince a zero il gioco al servizio. 40-0 Ingiocabile il campione in carica al servizio. 30-0 Buona prima del tedesco. 2-3 Risposta lunga di Zverev: resta avanti il greco. AD-40 Buona prima del greco. 40-40 Vincente di diritto lungolinea di Zverev! AD-40 Lungo la soluzione vincente di rovescio del tedesco. 40-40 Doppio fallo del greco: game ...

LIVE Zverev-Tsitsipas 1-2 - ATP Finals 2019 in DIRETTA : equilibrio a Londra! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE AD-40 Zverev si getta avanti: Tsitsipas lo passa con il rovescio. 40-40 Gran diritto lungolinea del greco: palla break annullata. 40-AD PALLA BREAK ZVEREV! Il tedesco ottiene la prima chance di break! 40-40 Zverev sale sopra la palla con il diritto: il tedesco trova un vincente diagonale. 40-30 Tsitsipas attacca la rete: diritto lungolinea vincente. 30-30 Zverev trova un diritto diagonale ...

LIVE Zverev-Tsitsipas 0-1 - ATP Finals 2019 in DIRETTA : chi sarà il secondo dei quattro semifinalisti? : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Sbracciata di rovescio dell’ellenico! 30-0 Bravo Tsitsipas che aggredisce la rete seguendo la palla corta: passante largo di Zverev. 15-0 Attacco in controtempo di diritto del greco. 1-1 Nessun problema per il tedesco al servizio. 40-15 Si apre il campo Zverev che chiude con lo smash. 30-15 Scappa via il diritto del greco che non tiene lo scambio. 15-15 Prima interessante del ...

LIVE Zverev-Tsitsipas 0-0 - ATP Finals 2019 in DIRETTA : chi sarà il secondo dei quattro semifinalisti? : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-0 Si parte a Londra! Batte Tsitsipas. INIZIO PRIMO SET 21.08 Tra poco si comincia: chi sarà il secondo dei quattro semifinalisti? 21.06 Rafael Nadal è tornato dunque in corsa per le semifinali: se Stefanos Tsitsipas dovesse perdere stasera, venerdì ci sarà un altro scontro diretto come quello di domani sera tra Novak Djokovic e Roger Federer. 21.04 Si parte con il riscaldamento! 21.02 ...

ATP Finals 2019 : Nadal batte Medvedev con un’incredibile rimonta dall’1-5 nel terzo set e salvando un match-point : Nella terza partita del gruppo dedicato ad Andre Agassi delle ATP Finals di Londra, Rafael Nadal ha battuto Daniil Medvedev con il punteggio di 6-7 6-3 7-6 in 2 ore e 46 minuti di un match semplicemente pazzesco che lo ha visto a un punto dalla sconfitta sull’1-5 del terzo set. Nadal è il primo a concedere una palla break sul 3-3 nel primo set ma la salva con uno scambio di 35 colpi al termine del quale chiama a rete Medvedev e lo fulmina con un ...

ATP Finals 2019 : Nadal batte Medvedev con un’incredibile rimonta dall’1-5 nel terzo set e salvando un match-point : Nella terza partita del gruppo dedicato ad Andre Agassi delle ATP Finals di Londra, la prima di giornata, Rafael Nadal ha battuto Daniil Medvedev con il punteggio di 6-7 6-3 7-6 in 2 ore e 46 minuti di un match semplicemente pazzesco che lo ha visto a un punto dalla sconfitta sull’1-5 del terzo set. Nadal è il primo a concedere una palla break sul 3-3 nel primo set ma la salva con uno scambio di 35 colpi al termine del quale chiama a rete ...

ATP Finals – Pazzesco Nadal! Sotto 1-5 al terzo set : la rimonta su Medvedev è fuori da ogni logica : Rafa Nadal batte Medvedev al termine di una pazzesca rimonta: lo spagnolo Sotto 1-5 al terzo set ribalta la situazione e si impone al tie-break Rafa Nadal dà ancora una volta prova di essere uno dei migliori tennisti della storia. Il numero 1 al mondo rischiava di finire fuori dalle ATP Finals dopo soli due match giocati: dopo il ko contro Zverev all’esordio, l’incontro con Medvedev era un ostacolo alquanto ostico da superare. Il tennista ...

LIVE Nadal-Medvedev - ATP Finals 2019 in DIRETTA : 6-7(3) 6-3 7-6(4) - clamorosa vittoria in rimonta dello spagnolo - che resta in corsa! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata! VINCE clamorosaMENTE RAFAEL NADAL! 6-7(3) 6-3 7-6(4), RMONTA INCREDIBILE CONTRO MEDVEDEV! Rimane in corsa lo spagnolo, per il russo ora sono ridotte al lumicino le speranze di restare in lizza per le semifinali 6-4 DUE MATCH POINT NADAL: clamoroso errore di Medvedev! Sbaglia il ...

LIVE Nadal-Medvedev - ATP Finals 2019 in DIRETTA : 6-7(3) 6-3 6-6 - ultimo tie-break! Medvedev si salva con tre ace : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-2, il nastro accomoda la palla a Nadal 1-2 Medvedev, sbaglia la risposta Nadal 1-1, servizio vincente di Medvedev 1-0 Nadal, sbaglia la risposta Medvedev sulla seconda 6-6 tie-break! Ancora un ace, praticamente si salva con quello che ha e forse anche quello che non ha Medvedev 40-30 Ventesimo ace di Medvedev 30-30 Prima centrale vincente di Medvedev 15-30 Ace di Medvedev 0-30 Dritto lungo ...