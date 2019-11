UeD | Gianluca Tornese ai Soliti Ignoti spiazza Amadeus | “Io non lo farei!”

Fonte : gossipetv

(Di martedì 12 novembre 2019) Uomini e Donne,torna in televisione dopo il Trono Classico: ecco dove lo abbiamo vistodopo Uomini e Donne è apparso nuovamente in televisione, in una veste diversa da quella in cui lo abbiamo conosciuto.ha partecipato al Trono Classico ed è stato un corteggiatore di Valentina Dallari, arrivando quasi a … L'articolo UeD,ai: “Io non lo farei!” proviene da Gossip e Tv.