Pattinaggio di figura | Rostelecom Cup 2019 | Jasmine Tessari e Francesco Fioretti pronti a

Pattinaggio di figura - Cup Of China 2019 : il riscatto di Matteo Rizzo - l’incubo del lutz nel singolo femminile. Le impressioni della quarta tappa del Grand Prix : Non è stata una tappa semplice la Cup Of China 2019, quarto appuntamento della venticinquesima edizione del Grand Prix di Pattinaggio di figura, andata in scena la scorsa settimana presso l’Hauxi Culture and Sports Center di Chongqing (Cina). In generale il livello dei partecipanti è risultato più basso rispetto agli appuntamenti precedenti; tuttavia non sono mancate emozioni e spunti di riflessione. Per ciò che concerne i colori azzurri ...

Pattinaggio di figura – Cup of China : terzo posto per l’italiano Matteo Rizzo : Matteo Rizzo, talento 21enne delle Fiamme Azzurre, conquista il podio nella quarta tappa di ISU Grand Prix, il suo secondo assoluto in carriera Arriva da Chongquing, in Cina, il secondo podio dell’Italia in questa stagione di ISU Senior Grand Prix. Dopo Guignard-Fabbri nella danza a Grenoble tocca a Matteo Rizzo illuminare la scena sul ghiaccio dell’Huaxi Culture and Sports Center: il talento 21enne delle Fiamme Azzurre ...

Pattinaggio di figura - Cup Of China 2019 : Sinitsina-Katsalapov vincono la tappa - Chock-Bates sfiorano il ribaltone e volano in Finale : Arriva il primo verdetto alla Cup Of China 2019, quarta tappa del circuito ISU Grand Prix di Pattinaggio di figura in fase di svolgimento presso l’Huaxi Culture and Sports Center di Chongqing: Victoria Sinitsina-Nikita Katsalapov hanno infatti conquistato la prima posizione nella specialità della danza sul ghiaccio. I pattinatori russi hanno difeso la vetta della classifica ottenuta con margine nella rhythm dance eseguendo un programma di ...

Pattinaggio di figura – Cup of China : Matteo Rizzo terzo dopo il corto : A Chongquing, nella quarta tappa di ISU Grand Prix, il talento delle Fiamme Azzurre è sul podio virtuale a metà gara con un corto da 81.72 punti. dopo il primo segmento quarti Della Monica-Guarise tra le coppie di artistico Un’Italia che vale il podio quella vista oggi di scena alla Cup of China, quarta tappa stagionale del circuito di ISU Grand Prix 2019-2020. Nella prima giornata sul ghiaccio cinese dell’Huaxi Culture and Sports ...

Pattinaggio di figura - Cup of China 2019 : Sinitsina/Katsalapov in testa dopo la rhythm dance - Chock e Bates distanti : I russi Victoria Sinitsina e Nikita Katsalapov hanno dominato la rhythm dance che ha aperto la Cup of China 2019, quarta tappa del Grand Prix di Pattinaggio artistico che va in scena sul ghiaccio di Chongqing (Cina). La coppia nativa di Mosca ha fatto il proprio debutto stagionale nel massimo circuito itinerante dopo aver raggiunto il secondo posto nelle finali dell’anno scorso e ha subito dimostrato un’elevata caratura tecnica sulle ...

Pattinaggio di figura – Cup of China : in gara Rizzo e Della Monica-Guarise : Da domani a Chongquing, nella quarta tappa di ISU Grand Prix, il talento delle Fiamme Azzurre proverà a riscattare il sesto posto di Skate Canada mentre la coppia campione nazionale di artistico farà il suo esordio stagionale nel circuito internazionale L’Italia torna sul ghiaccio nel week-end per prendere parte alla Cup of China, quarta tappa stagionale del circuito di ISU Grand Prix 2019-2020. Domani e sabato due intensi giorni di ...

Pattinaggio di figura - Internationaux De France 2019 : il passaggio di consegne di Zagitova a Kostornaia - il coraggio di Guignard-Fabbri. Le impressioni della terza tappa del Grand Prix : È stata una tappa di difficile lettura l’Internationax De France 2019, terzo appuntamento della serie ISU Grand Prix di Pattinaggio di figura andata in scena lo scorso fine settimana presso il contestassimo ghiaccio della Patinoire Polesud di Grenoble (Francia). Una pista con parecchi problemi quella Francese, la quale ha mietuto vittime in tutte quattro le specialità a causa soprattutto del fondo molle e pregno di pozze d’acqua; in ...

Pattinaggio di figura - Internationaux De France 2019 : eroici Guignard-Fabbri - terzi nonostante l’infortunio. Papadakis-Cizeron incantano : eroici. Non esiste altro aggettivo per descrivere i danzatori Charlène Guignard-Marco Fabbri, terzi classificati agli Internationaux De France 2019, terza tappa del circuito ISU Grand Prix di Pattinaggio di figura in fase di svolgimento alla Patinoire Polesud di Grenoble (Francia). I pattinatori allenati da Barbara Fusar Poli hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo confezionando una commovente performance sulle note di “Life on ...

Pattinaggio di figura – Internationaux de France : Guignard e Fabbri al terzo posto dopo al Rhythm Dance : Nonostante i postumi dell’infortunio al polso destro di Marco Fabbri a metà gara la coppia tricolore campione nazionale della danza firma un programma da 79.65 punti a poco più di un punto di distanza dal secondo posto Grande prestazione per Charlene Guignard e Marco Fabbri (Fiamme Azzurre) nella prima giornata della terza tappa stagionale di ISU Grand Prix. Sul ghiaccio di Grenoble, in Francia, i campioni tricolori della danza ...

Pattinaggio di figura - Internationaux De France 2019 : Charlène Guignard-Marco Fabbri terzi dopo la rhythm dance - Papadakis-Cizeron dilagano : Comincia bene l’avventura dei danzatori Charlène Guignard-Marco Fabbri agli Internationaux De France 2019, terza tappa del circuito ISU Grand Prix di Pattinaggio di figura in scena questa settimana presso la Patinoire Polesud di Grenoble (Francia). Gli atleti allenati da Barbara Fusar Poli e Roberto Pelizzola hanno infatti conquistato il terzo posto dopo la rhythm dance. Nonostante un infortunio al polso destro di Marco i pattinatori delle ...

Pattinaggio di figura – Tutto pronto per l’Isu Grand Prix : l’Italia a Grenoble : Da domani gli Internationaux de France con gli azzurri Ghilardi-Ambrosini tra le coppie di artistico e Guignard-Fabbri nella danza, questi ultimi in dubbio fino alla vigilia. Marco prova a stringere i denti dopo l’infortunio al polso destro di un mese fa Riparte domani da Grenoble, in Francia, lo spettacolo dell’ISU Grand Prix. Agli Internationaux de France, terzo appuntamento della stagione del circuito internazionale, al via ...

Pattinaggio di figura - Internationaux De France 2019 : Zagitova si confronta con Kostornaia - esordio per Papadakis-Cizeron : Sfide incrociate ed esordi importanti. Si può sintetizzare con queste parole ciò che ci aspetterà questo fine settimana nella città Francese di Grenoble, teatro della terza tappa del circuito Grand Prix 2019-2020 di Pattinaggio di figura, gli Internationaux De France. Tra gli incontri più attesi spicca indubbiamente quello tutto russo in campo femminile tra la Campionessa Olimpica Alina Zagitova e la debuttante in una gara di prima fascia in ...

Pattinaggio di figura - Internationaux De France 2019 : Charlène Guignard-Marco Fabbri all’esordio - sognando la Finale : Cresce l’attesa per l’esordio dei danzatori Charlène Guignard-Marco Fabbri, impegnati questo fine settimana in Francia alla Patinoire Polesud di Grenoble per l’Internationaux De France 2019, terza tappa del circuito ISU Grand Prix 2019-2020 di Pattinaggio di figura. I pattinatori delle Fiamme Azzurre di stanza all’IceLab di Bergamo cercheranno di staccare nuovamente il pass per le Finali di Torino, dopo aver conquistato ...

