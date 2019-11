Il Genk esonera l’allenatore Felice Mazzu

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 12 novembre 2019) Ilhato il suo allenatore,. Insieme a lui anche i suoi assistenti, Tom Van Imschoot, Denis Dessaer e Sandro Salamone. Lo riporta il sito ufficiale del club. “La tendenza delle ultime settimane è stata sempre più negativa e la direzione del club non ritiene più che l’attuale staff tecnico possa ancora cambiare le cose. Il club si rende conto che la squadra si sta ricostruendo dopo il titolo del campionato, ma la differenza tra la qualità intrinseca del gruppo di giocatori e la prestazione è troppo grande”. Ilfa sapere di rispettare il lavoro svolto dal tecnico, che ha dimostrato di essere un gentiluomo, ringrazia lui e i suoi assistenti per la loro dedizione e augura loro ogni successo per la loro futura carriera. Finché non sarà nominato un nuovo allenatore, la guida della squadra sarà affidata a Domenico Olivieri che sarà assistito dal ...

