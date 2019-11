Ex Ilva | sindacati | incendio al reparto due | fiamme altissime all' ArcelorMittal

Ilva - il governatore Emiliano vede i sindacati : “Per la prima volta tutte le parti sono in accordo” : "Senza garanzie per la salute delle persone è impossibile pensare ad un rilancio produttivo, sia che ArcelorMittal rimanga sia che debba essere sostituito da altri. La decarbonizzazione non è un processo immediato e non interrompe l'attività della fabbrica": così il governatore della Puglia, Michele Emiliano, durante l'incontro con i sindacati sulla vicenda dell'ex Ilva di Taranto.Continua a leggere

Ilva - Arcelor - governi - sindacatiTutti i killer di acciaio e Taranto : C'è chi ha inquinato. Chi ha chiuso gli occhi. Chi ha provato a nascondere la polvere sotto un tappeto ormai ridotto a brandelli. Chi non deciso. Chi ha scelto di non decidere. Chi ha guardato solo agli interessi economici di breve termine. Chi non è stato in grado di pensare a lungo termine Segui su affaritaliani.it

Ilva - Conte : "Pronti al commissariamento"<br>I sindacati : "Si faccia scudo penale" : Il Premier Giuseppe Conte ha ribadito che l'ex-Ilva non verrà abbandonata al suo destino. Se ArcelorMittal dovesse disimpegnarsi, tradendo definitivamente il piano industriale presentato per vincere la gara, "il primo step sarebbe quello di attribuire la gestione commissariale al Mise". Questa è la promessa che il Premier ha fatto ieri ai sindacati durante l'incontro a Palazzo Chigi, nel corso del quale Conte avrebbe anche chiesto "alle ...

Ex Ilva - sciopero di 24 ore dei sindacati. Per il Colle serve soluzione rapida. Patuanelli : “Nazionalizzare? Errore è stato privatizzare” : E’ in corso lo sciopero di 24 di Fim, Fiom e Uilm nello stabilimento siderurgico di Taranto e negli altri siti del Gruppo ArcelorMittal. A poche ore dalla scadenza delle 48 ore concesse dal governo alla multinazionale per proporre una soluzione alternativa ed evitare la partenza, i lavoratori sono i presidio per chiedere il ritiro “delle condizioni provocatorie” da parte dell’impresa. Ieri mattina, come ricostruito dal ...

Ex Ilva - colloquio Conte-Mattarella. Il premier incontra i sindacati e gli enti locali. Fico : “Stato sia unito - duri con ArcelorMittal”. : Le prime 24 ore dei due giorni indicati dal premier Conte per trovare una soluzione alla crisi dell’Ilva che rischia di lasciare senza lavoro 5mila persone sono state all’insegna degli incontri, politici, sindacali e istituzionali. La Regione Puglia, gli enti locali, i sindacati: nel giorno in cui il ministro Stefano Patuanelli ha detto in Aula che ArcelorMittal vinse la gara grazie all’offerta economica, il premier Giuseppe ...

Ex Ilva - sindacati proclamano sciopero di 24 ore in tutti gli stabilimenti ArcelorMittal : sciopero di 24 ore nella giornata di venerdì per tutti i dipendenti di ArcelorMittal in Italia. "Dobbiamo scongiurare che a pagare il prezzo delle scelte scellerate di azienda e politica siano sempre i lavoratori" hanno spiegato Fim, Fiom e Uilm che chiedono all’azienda "l’immediato ritiro della procedura e al governo di non concedere nessun alibi alla stessa per disimpegnarsi"Continua a leggere

Ilva - Conte convoca i sindacati. Incontro a Taranto tra magistrati e azienda. Arcelor : “Priorità è taglio dei costi - mercato difficile” : Le 48 ore per trovare una soluzione alla crisi dell’Ilva che rischia di lasciare senza lavoro 5mila persone sono iniziate. La Regione Puglia, gli enti locali, i sindacati: il premier Giuseppe Conte ha chiamato a raccolta tutti per cercare una via d’uscita da quello che ha definito un “allarme rosso” dopo i diktat di ArcelorMittal per evitare l’addio, che non si fermano allo scudo penale ma passano anche per il ...

Dossier Ilva - alle 15.30 Governo - sindacati ed enti locali a P. Chigi : Una trattativa a oltranza, 24 ore su 24, per salvaguardare gli stabilimenti dell’ex Ilva, la forza lavoro e la città di Taranto. All’annuncio di ieri di Giuseppe Conte, dopo il confronto andato male ieri a Palazzo Chigi con ArcelorMittal - con lo spettro di 5 mila esuberi - fa seguito la convocazione di un vertice con le parti sociali e gli enti locali, convocato per le 15.30.A darne conferma è Michele Emiliano, ...

