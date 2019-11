Da PS4 a PS5 | l' intenzione di Sony è di creare una transizione più rapida rispetto alla

Fonte : eurogamer

(Di martedì 12 novembre 2019) PlayStation 4 ha avuto un enorme successo per, tanto da essere diventata recentemente la seconda console più venduta di sempre, dietro PlayStation 2. La società tuttavia hadi replicare (e aumentare) questo successo con la sua prossima console, PlayStation 5.Il CEO di, Jim Ryan, afferma che l'obiettivo principale dell'azienda è quello di spostare la community dgenerazione attuale a PlayStation 5 piùmente di quanto non sia stata in passato. "Questi sono i giocatori collegatirete, appassionati di PlayStation in una misura che non abbiamo mai visto precedentemente. Mentre ci spostiamo nella prossima generazione, nel 2020, uno dei nostri compiti, se non quello principale, è quello di prendere questa community e trasferirla da PS4 a PS5, attraverso unamai vista prima"."Una cosa che mi rende ottimista è che stiamo ascoltando i ...

Eurogamer_it : #Sony ha in programma una transizione più rapida dei giocatori da #PS4 a #PS5. - CybeOut : #PS5: #Sony spiega come prevede di superare i 100 milioni di vendite di #PS4 - IvoPres23 : RT @PlayStationBit: È un UFO? È un razzo spaziale? È #GodofWar 2 o una nuova IP? @corybarlog incuriosisce il pubblico su #Twitter #PS4 #PS5… -