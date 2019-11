ATP Finals – Berrettini al cospetto del mito Federer | “a Wimbledon non ero io | stavolta

Fonte : sportfair

(Di martedì 12 novembre 2019) Il tennista italiano si prepara per la sfida di questo pomeriggio contro, un match da dentro o fuori dopo la sconfitta all’esordio contro Djokovic Sia perche per, quella di oggi sarà una partita da dentro o fuori. Dopo la sconfitta all’esordio, per entrambi è tempo di vincere per rimanere aggrappati alle ATPdi Londra. AFP/LaPresse Per l’azzurro non sarà facile avere la meglio sul proprio, anche se spera che questa volta vada diversamente rispetto al tremendo ko di2019. Intervistato alla vigilia del match con King Roger,ha sottolineato: “resta l’avversario più incredibile, perché usa così tante variazioni che a un certo punto ti fermeresti a guardarlo per chiedergli come fa. Sarà una grandissima emozione rigiocare contro di lui, tatticamente è difficile programmarla, dovrò concentrarmi ...

acmilan : Break a leg on your #NextGenATP Finals debut tonight @janniksin! ???? Stasera inizia l'avventura di Jannik Sinner al… - Coninews : CHE SPETTACOLO! ?? A Milano Jannik #Sinner trionfa alle @nextgenfinals superando l'australiano Alex De Minaur 4-2 4… - WeAreTennisITA : Ha 18 anni, si chiama Jannik ed è già la star delle Next Gen Atp Finals 2019. Con quella bella faccia pulita e quel… -