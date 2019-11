Uomini e Donne | Ida e Guarnieri di nuovo vicini dopo le discussioni

Francesca De Andrè - ex tronista di Uomini e Donne : “È tutta apparenza” : Uomini e Donne, Giulia Montanarini si schiera dalla parte di Francesca De Andrè: la confessione Giulia Montanarini, alcuni anni fa, ha partecipato al Trono Classico di Uomini e Donne in qualità di tronista. In quella occasione la ragazza ha scelto Alessio Lo Passo, con il quale è durata davvero molto poco. Ma non è finita qua perchè in queste ore l’ex tronista di Uomini e Donne è tornata a far parlare per alcune dichiarazioni rilasciate al ...

Uomini e donne : la Platano e Riccardo insieme in una foto nonostante il litigio in studio : Con grande curiosità, i telespettatori di Uomini e donne continuano a seguire le vicende di Ida Platano e Riccardo Guarnieri, monitorando i loro movimenti fuori e dentro lo studio. Il ritorno di fiamma non ha portato all'idillio che in molti si sarebbero aspettati, tanto che la coppia ha spesso espresso i propri malumori. La più pungente, a tal proposito, è stata la Platano che in varie occasioni si è lamentata dell'eccessiva freddezza del ...

Uomini e Donne oggi : Gemma estasiata - nuovi problemi tra Ida e Riccardo : Uomini e Donne oggi: Gemma Galgani felice con Juan Luis, ancora problemi per Ida e Riccardo oggi a Uomini e Donne va in onda una nuova puntata del Trono Over. Protagonisti sono Gemma Galgani, Ida Platano e Riccardo Guarnieri. E mentre la prima appare al settimo cielo, la coppia racconta nuovi drammi. La puntata prende […] L'articolo Uomini e Donne oggi: Gemma estasiata, nuovi problemi tra Ida e Riccardo proviene da Gossip e Tv.

Ciclocross - Europei Silvelle 2019 : L’Italia può sorridore a metà. Donne grandi protagoniste - Uomini quasi invisibili : uomini e Donne come giorno e notte ai Campionati Europei di Ciclocross che si sono svolti ieri (domenica 10 novembre) in quel di Silvelle di Trebaseleghe, in provincia di Padova. Da un lato le azzurre sono state grandissime protagoniste della rassegna continentale, con Eva Lechner d’argento nella gara più prestigiosa e, nel complesso, quattro rappresentanti in top-10 tra Donne Elite e U23. Dall’altro, invece, i ragazzi, in quelle ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni oggi 11 novembre : Simone 'incasinato' - trono over - : Uomini e Donne over, Anticipazioni oggi 11 novembre: ecco cosa succederà nel corso della nuova puntata su Canale 5.

Uomini e Donne : Ida e Riccardo litigano ancora - Gemma innamorata : Ida Platano e Riccardo Guarnieri: il nuovo scontro a Uomini e Donne La settimana nel Trono Over di Uomini e Donne inizierà all’insegna dei colpi di scena. Maria De Filippi ospiterà nuovamente Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Nonostante la decisione di provare a dare una nuova spinta al loro rapporto, i due protagonisti di Canale5 continueranno a non capirsi. Al centro dello studio di Uomini e Donne la dama di Brescia e il cavaliere di ...

Anticipazioni Uomini e Donne - trono over : Gemma lascia lo studio in lacrime : Sabato 9 novembre è stata registrata una nuova puntata del trono over di Maria De Filippi, la versione senior dello show pomeridiano "Uomini e Donne". Fra i vari argomenti che sono stati trattati nella nuova registrazione ritroviamo sempre Gemma Galgani e le sue frequentazioni, Ida Platano e la sua tormentata storia d'amore con Riccardo Guarneri e le varie disquisizioni in studio di tutti gli altri protagonisti dello show, fra cui Armando ...

Anticipazioni Uomini e donne 11 novembre - la Galgani a Ciano : 'Mi sembra un sogno' : Il Trono Over di Uomini e donne tornerà oggi 11 novembre su Canale 5 a partire dalle ore 14:45. Come abitudine del primo giorno della settimana, la puntata sarà ampiamente dedicata a Gemma Galgani e alla sua complicata ricerca dell'anima gemella. Archiviato l'interesse per Jean Pierre, che ha preferito conoscere meglio Antonella, la dama torinese proseguirà la frequentazione con Juan Luis Ciano, l'uomo di 57 anni di origine venezuelana che la ...

Uomini e Donne News - Claudia in confidenza sulla rottura tra Luigi e Irene : Uomini e Donne News, Claudia Dionigi in confidenza: le parole sulla rottura tra Luigi e Irene e la stoccata sui Troni di quest’anno (“Allibita”) Claudia Dionigi può considerarsi una ‘sopravvissuta’ assieme a Lorenzo Riccardi, vista la moria di coppie sbocciate e poi scoppiate negli ultimi Troni di Uomini e Donne. Lei e il Cobra continuano […] L'articolo Uomini e Donne News, Claudia in confidenza sulla rottura ...

Uomini e Donne anticipazioni - Giulio e Giulia si conoscevano? Foto infiamma il Web : anticipazioni Uomini e Donne, Giulio Raselli ancora sotto attacco Qualche giorno fa hanno registrato una puntata del Trono Classico in cui Giulio Raselli ha mostrato ancora una volta interesse sia nei confronti di Giovanna Abate sia nei confronti di Giulia D’Urso. E ancora una volta nella registrazione hanno fatto una segnalazione su Giulia che getta ombre […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni, Giulio e Giulia si conoscevano? ...

Uomini e Donne Over Puntata di Oggi 11 Novembre 2019 : Tra Ida e Riccardo Non Funziona Ancora! : Durante la Puntata Uomini e Donne Over Ida e Riccardo siedono al centro studio per raccontare le loro ennesime incomprensioni. Gemma ritrova finalmente il sorriso! Ecco nel dettaglio cosa accade Oggi al Trono Over di Uomini e Donne. L'articolo Uomini e Donne Over Puntata di Oggi 11 Novembre 2019: Tra Ida e Riccardo Non Funziona Ancora! proviene da Gossip News.

Registrazione Uomini e donne del 9 novembre : Ida piange ancora per Riccardo : Si è tenuta ieri 9 novembre una nuova Registrazione dedicata al Trono Over di Uomini e donne. Insieme alle vicende di Gemma Galgani e al suo percorso di conoscenza con il cavaliere Juan Luis, l'attesa dei telespettatori era rivolta verso Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Nonostante l'intenzione iniziale di concedersi una seconda possibilità, i problemi tra loro sono apparsi evidenti nelle ultime puntate trascorse su Canale 5 dove la dama si è ...

Gossip Uomini e Donne - Irene Capuano : “Spero di tornare con Luigi” : Irene Capuano di Uomini e Donne si sbilancia su un ritorno di fiamma con Luigi Mastroianni Irene Capuano ha da poco concluso, dopo sette mesi, la sua storia d’amore con Luigi Mastroianni, conosciuto negli studi Elios del Trono Classico di Uomini e Donne. L’ex corteggiatrice, intervistata dal programma radiofonico Non Succederà Più si è sbilanciata su un possibile ritorno di fiamma con Luigi. Non posso negarlo che provo ancora un ...

Uomini e Donne - Ida e Riccardo : la foto è spiazzante - cosa è successo dopo la sfuriata : Ida Platano e Riccardo Guarnieri, dopo Uomini e Donne ancora insieme Ida Platano e Riccardo Guarnieri continuano a far discutere per la loro storia d’amore e questo ritorno di fiamma che sembrava destinato a trasformarsi in qualcosa di più – com’è successo a Sossio Aruta e Ursula Bernardo – inizia ad avere il sapore di […] L'articolo Uomini e Donne, Ida e Riccardo: la foto è spiazzante, cosa è successo dopo la ...