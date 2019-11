I migliori Smartphone per Batteria : la nostra classifica : migliori smartphone per Batteria – La durata della Batteria è sicuramente uno degli aspetti di cui tenere conto nell’acquisto di un nuovo smartphone Android: dispositivi con hardware eccezionale, ma che ci lasciano a piedi dopo poche ore di utilizzo, chissà, forse proprio quando ci sarebbe servito usarli per il loro scopo primario (una telefonata importante […] L'articolo I migliori smartphone per Batteria: la nostra ...

Bari - bambino di 12 anni restituisce lo Smartphone : “E’ noioso - preferisco suonare la batteria” : Un ragazzino di 12 anni di Bitonto ha deciso di restituire il suo smartohone, regalatogli nel 2015, ai genitori. Quando il padre e la madre gli hanno chiesto le ragioni della sua scelta il giovanissimo ha spiegato che lo trovava uno strumento noioso e che preferisce di gran lunga dedicare il suo tempo alla batteria.Continua a leggere

Smartphone batteria lunga durata : i migliori da comprare : In questa guida costantemente aggiornata vi parleremo dei migliori Smartphone batteria lunga durata, cioè quei device che vi permettono un utilizzo a tutto tondo senza avere costantemente l’ansia dell’autonomia, riuscendo a portarvi a sera anche leggi di più...

Questo bug di Google Assistant potrebbe prosciugare la batteria dello Smartphone : In alcuni casi Google Assistant sembra creare degli inconvenienti quando esiste più di un dispositivo nelle vicinanze con il rilevamento della hotword "Ok Google" abilitato. Mentre dialogavano con Google Home, alcuni utenti hanno notato che Google Assistant aveva rilevato la hotword anche sul loro Pixel 3 o Pixel Slate sui quali è rimasto attivo mantenendo lo schermo acceso per un tempo infinito. L'articolo Questo bug di Google Assistant ...

Appoggia lo Smartphone in carica sul cuscino e la batteria esplode : 14enne morta sul colpo : È andata a letto ascoltando musica dal suo telefonino messo in carica e si è addormentata. Alua Asetkyzy Abzalbek, 14 anni, è morta in seguito all’esplosione della batteria dello smartphone. Come riporta il Daily Mail, la ragazza si trovava nella sua casa nel villaggio di Bastobe, Kazakhstan. La 14enne sarebbe morta sul colpo per via delle gravissime lesioni alla testa. Sono stati i genitori a scoprire il corpo di Alua. “Non riesco ...

Ecco la prima batteria elastica per Smartphone che può essere piegata : Un team di ricercatori del Politecnico Federale di Zurigo (Eth) ha annunciato di avere realizzato il primo modello di batteria completamente flessibile L'articolo Ecco la prima batteria elastica per smartphone che può essere piegata proviene da TuttoAndroid.