Calciomercato | tra le preferenze di Mbappè ci sarebbe anche la Juventus

Juventus - Calciomercato.it : 'Matuidi tra le ipotetiche contropartite per Pogba' : La Juventus è già al lavoro in previsione calciomercato e l'assemblea degli azionisti di fine ottobre ha confermato come la società sia pronta ad investire in maniera massiccia sul mercato grazie soprattutto all'aumento di capitale da 300 milioni di euro. Sono molti i nomi avvicinati alla Juventus da parte dei media sportivi: si va da Neymar fino ad arrivare a Mbappè. Ma il vero sogno di mercato della Juventus, secondo il noto sito ...

Calciomercato Juventus - un sogno che potrebbe diventare realtà - si tratta per l’arrivo di Mbappè : Un giocatore di valore assoluto serve alla Juve per fare un ulteriore salto di qualità. La Juventus è alla ricerca di un fuoriclasse che possa alzare ancora il livello tecnico della squadra. Il nome, che in queste ore, sta sempre più circolando nella dirigenza bianconera è quello del fortissimo attaccante francese, già campione del mondo, Mbappè. Il giocatore ora al Paris Saint Germain sarebbe attratto da una nuova esperienza in un ...

Calciomercato Juventus : sarà trattativa col Milan - ora tutto è possibile : Calciomercato Juventus – La situazione trasferimenti inizia a delinearsi anche in casa Juventus. La società bianconera è a lavoro da tempo sia per quel che concerne il mercato in entrata che quello in uscita. A proposito di cessioni, la società di Corso Galileo Ferraris dovrà chiarire un po’ di situazioni rimaste in bilico. Tra Mario Mandzukic, Emre Can e Merih Demiral, gli scontenti in rosa sono tanti. Calciomercato Juventus: il ...

Calciomercato Juventus : Paratici pronto per la follia. Ecco il centravanti : Calciomercato Juventus – Bianconeri molto attivi sul fronte Calciomercato. L’obiettivo risponde al nome del giovanissimo Erling Braut Håland, che sta continuando a sorprendere sia nella Bundesliga austriaca, che in Champions League. L’attaccante, viste le sue splendide prestazioni, ha catturato su di se l’attenzione di moltissimi importanti club, tra i quali non poteva mancare la Juventus. Haaland Juventus: tutto è pronto ...

Calciomercato Juventus : diversi i possibili partenti - tra cui Mandzukic ed Emre Can : La Juventus è riuscita a battere il Genoa con non poche difficoltà, grazie ad un gol all'ultimo secondo di Cristiano Ronaldo, che è riuscito a trasformare con freddezza un rigore, molto contestato, che si è procurato grazie ad un'azione personale. La dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca dei rinforzi ideali ma allo stesso tempo con la volontà di alleggerire una rosa fin troppo ricca di giocatori. Sono almeno ...

Calciomercato - musi lunghi in casa delle big europee : italiane alla finestra per la sessione invernale : musi lunghi il Calciomercato ce ne ha regalati tanti. Ma forse mai come in questo periodo. E sì, perché se guardiamo in Europa sono tantissimi i calciatori scontenti della situazione in cui si trovano e vorrebbero aria nuova. Occasioni da sfruttare già a gennaio perché i cosiddetti esuberi potrebbero accasarsi a costi limitati. Un problema, quello dei musi lunghi, che riguarda l’Europa, ma che coinvolge da vicino l’Italia. Ma ...

Calciomercato Juventus : piacciono diversi under 17 tra cui Aouchiche del PSG (RUMORS) : La Juventus è sempre attenta al mercato dei giovani e la campagna acquisti avviata in estate dimostra la volontà dei bianconeri di investire molto in prospettiva, che sia per la prima squadra o per quelle giovanili. Gli arrivi di de Ligt (75 milioni di euro dall'Ajax), di Demiral (16 milioni di euro dal Sassuolo), Pellegrini (16 milioni di euro dalla Roma) e Romero (circa 30 milioni di euro dal Genoa) per la prima squadra, di Rafia, Han, Mota ...

Calciomercato Juventus - Rugani ha rinnovato il contratto : lo conferma il bilancio : L'assemblea degli azionisti della Juventus ha dato molti spunti interessanti, dal mercato all'investimento in infrastrutture fino ad arrivare alle vicende extra calcistiche come il saluto militare di Demiral in Francia-Turchia. A tenere banco però è soprattutto il Calciomercato, in particolar modo i possibili investimenti futuri (considerando i 300 milioni di aumento di capitale) ed alcuni rinnovi di contratto già effettuati o da effettuare nei ...

Calciomercato Juventus - “The Sun” : trattativa avanzata tra United e Juve : Calciomercato Juventus – “Mandzukic? Da parte nostra c’è la massima apertura a qualsiasi possibilità, quella che stia qui e quella che vada via” ha detto il Ds della Juventus, Fabio Paratici, ieri sera a pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida con la Lokomotiv Mosca. Dichiarazioni di facciata, perché l’attaccante croato non rientra più nei piani del club bianconero e dopo la cessione sfumata in estate i ...

Calciomercato - la Roma pensa agli svincolati : tutti i NOMI sulla lista di Petrachi. Le ultime su Mandzukic : La Roma pensa già al Calciomercato. Lo ha annunciato Paulo Fonseca nel corso della conferenza stampa, visti i numerosi infortuni a centrocampo si potrebbe pensare ad acquistare un calciatore svincolato. Nelle ultime ore sono circolati tanti NOMI: da Sanogo a Lucas Silva, passando per Montolivo. sulla lista del ds Petrachi ci sono anche Nocerino, Hallfredsson o l’ex Manchester City Jack Rodwell. Sono questi i profili al momento senza ...

Calciomercato Juventus : ‘gelo’ tra Mandzukic e lo United - ora il Milan sarebbe in pole : L’addio di Mario Mandzukic inizia ad essere una questione complicata per il Calciomercato della Juventus. Il croato è ormai ai margini della rosa bianconera e, come ha spiegato Maurizio Sarri ieri, non si allena nemmeno più con i compagni. A gennaio dovrà lasciare Torino ma al momento la sua partenza è abbastanza delicata. Le ultime notizie in arrivo dall’Inghilterra parlano di un raffreddamento dei contatti con il Manchester United. Paratici ha ...

Calciomercato Juventus - le parole di Paratici su Mandzukic e sul contratto di Cristiano Ronaldo : Calciomercato Juventus – “Ronaldo onorerà il contratto fino alla fine? Sì, penso di sì”. Lo ha detto il ds della Juventus Fabio Paratici, ai microfoni di Sky Sport 24 da Amatrice a margine del premio intitolato a Manlio Scopigno. “Riteniamo di essere a un buon punto ma ancora con grandi margini di miglioramento” ha aggiunto Paratici a proposito dell’andamento della stagione. “Mandzukic? Parleremo ...

Calciomercato Juventus - Mandzukic-United a gennaio : mancherebbe solo l’accordo tra i club : E’ sempre la questione Mario Mandzukic a tenere banco nel Calciomercato della Juventus. Il vice campione del mondo, perno della squadra di Allegri, con Maurizio Sarri non trova spazio ed è sempre più vicino alla cessione. Con zero minuti giocati in partite ufficiali e il mancato inserimento nella lista Champions, il segnale è chiaro: la Juve non ha più bisogno di lui. L’attaccante, dopo aver rifiutato il trasferimento in Qatar, non avrà problemi ...

Calciomercato Juve - Emerson Palmieri piace a Sarri per la fascia sinistra (RUMORS) : La Juventus è ovviamente impegnata soprattutto sul calcio giocato, dopo una settimana quella scorsa molto importante dal punto di vista dei risultati: le vittorie in Champions League contro il Bayer Leverkusen ed in Serie A contro l'Inter hanno dato nuove consapevolezze ad una rosa già forte. La sosta per le nazionali sposta l'attenzione mediatica verso il Calciomercato, con le possibili trattative che potrebbero svilupparsi nel mercato di ...