Secondo Roberto Gualtieri i mercati hanno paura di un ritorno di Matteo Salvini

Fonte : fanpage

(Di domenica 10 novembre 2019) "Più che preoccupazione, in Europa ho registrato sorpresa per il dibattito politico italiano. C’è il pericolo di una percezione di instabilità che rischiamo di pagare sui. Gli investitori non vogliono sentir parlare della possibilità di undi chi, come, ha messo in discussione l’ancoraggio europeo dell’Italia": queste le parole del ministro dell'Economia,, al termine dell'Ecofin di Bruxelles.

