Libia | Putin invia il Wagner Group come in Ucraina e Siria I mercenari usati da Mosca

Libia - la Russia prova a prendere il controllo come in Siria : “200 contractor dell’oligarca amico di Putin inviati a sostegno di Haftar” : La Russia mette gli scarponi sul terreno anche in Libia e prova a diventare regista della guerra civile nel Paese, così come successo in Siria. Non con i propri militari, come per il sostegno a Bashar al-Assad, ma con i contractor. Nelle ultime sei settimane, scrive il New York Times, sono stati inviati circa 200 mercenari russi, tra cui cecchini esperti, appartenenti al gruppo paramilitare Wagner di Yevgheni Prigozhin, oligarca russo ...