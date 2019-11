Juventus-Milan in streaming | dove vederla in diretta sul web La guida completa e i link

Fonte : oasport

(Di domenica 10 novembre 2019) CLICCA QUI PER LALIVE DIDALLE 20.45 Stasera (ore 20.45) si gioca, match valido per la dodicesima giornata della Serie A 2019-2020 di calcio. Una delle grandi classiche del nostro campionato andrà in scena all’Allianz Stadiumi bianconeri partiranno con tutti i favori del pronostico e andranno a caccia della vittoria di peso per superare l’Inter in testa alla classifica generale. I ragazzi di Maurizio Sarri devono rispondere ai nerazzurri che ieri hanno battuto il Verona con grande sofferenza, i piemontesi hanno bisogno del successo per riportarsi al comando con una lunghezza di vantaggio sugli avversari diretti per il tricolore ma di fronte si troveranno un avversario particolarmente motivato e desideroso di piazzare il colpaccio. Ilha raccolto soltanto quattro punti nelle ultime quattro giornate e deve assolutamente fare ...

juventusfc : «Il Milan è una buona squadra» ??Le parole di Mister #Sarri in conferenza stampa ?? - GoalItalia : Un anno dopo il rigore sbagliato è ancora Juventus-Milan, ancora nel segno di Gonzalo Higuain ? [@romeoagresti] - romeoagresti : #Juventus: allenamento personalizzato oggi sia per #Ronaldo sia per #DeLigt. Nessuna preoccupazione per il portoghe… -