Il segreto | trama 11 novembre | la Castaneda scopre che non potrà più camminare

Il segreto - trama del 10 novembre : Maria rimane paralizzata - Matias rischia di morire : La trama della puntata de Il Segreto trasmessa domenica 10 novembre dopo l'appuntamento con la soap opera di "Una Vita" annuncia tante novità per i telespettatori italiani. In particolare, Matias Castaneda rischierà di morire dopo aver contratto una grave infezione, mentre sua sorella Maria rimarrà paralizzata dopo una visita del dottor Zabaleta. Il Segreto, puntata 10 novembre: Matias contrae una grave infezione Nuovi colpi di scena terranno ...

Anticipazioni Il segreto trama Puntate 11-17 Novembre 2019 : Diagnosi Infauste per Matias - Maria ed Elsa! : Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate da lunedì 11 a domenica 17 Novembre 2019: Maria sulla sedia a rotelle, Matias muore? Elsa ed un male incurabile… Anticipazioni Il Segreto: Matias rischia di morire, mentre Maria rimane paralizzata! Elsa ha una malattia incurabile. Antolina ritorna a Puente Viejo, mentre Onesimo e Meliton si sfidano per Saturna. Lola viene lasciata dal fidanzato. Prudencio la invita a fare una passeggiata. Francsca ...

Il segreto - trama 5 novembre : al matrimonio di Fernando e Maria Elena scoppia un esplosivo : Il Segreto continua il suo incredibile successo sulle reti Mediaset. La trama della puntata di martedì 5 novembre dopo l'appuntamento con Uomini e Donne, svela che le nozze di Fernando Mesia e Maria Elena si tingeranno di rosso, quando scoppierà una bomba. Consuelo e Isaac Guerrero, invece, avranno dei sospetti sullo strano comportamento di Elsa. Il Segreto, puntata 5 novembre: Consuelo e Isaac dubitano di Elsa Imperdibili novità accadranno ...

Anticipazioni Il segreto trama Puntate 4-10 novembre 2019 : Un Ordigno alla Casona! : Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate da lunedì 4 a domenica 10 novembre 2019: dopo le nozze di Fernando e Maria Elena scoppia un Ordigno. E’ stato Severo? Anticipazioni Il Segreto: scoppia una bomba durante le nozze di Fernando e Maria Elena! Maria e Matias gravemente feriti! Severo sembra nascondere qualcosa, mentre Elsa vuole lasciare Isaac! E fa una strana ed allarmante telefonata al carcere di Puente Viejo! Drammi e morte nei ...

Il segreto Anticipazioni dal 28 ottobre al 3 novembre 2019 : Severo trama per vendicarsi di Francisca : Le Anticipazioni delle puntate in onda a cavallo tra il mese di ottobre e quello di novembre vedono Severo alle prese con una terribile vendetta

Anticipazioni Il segreto trama Puntate dal 28 Ottobre al 3 Novembre 2019 : Antolina Lascia Puente Viejo! : Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate da lunedì 28 Ottobre a domenica 3 Novembre 2019: Elsa ha una brutta malattia. Antolina parte. Severo e una bomba Anticipazioni Il Segreto: ricattata da suo marito in merito alla morte di Jesus, Antolina Lascia il quartiere tra l’incredulità generale! Marchena dimostra di essere un complice di Francisca, mentre Zabaleta conferma che Elsa sta molto male. Severo pianifica un attentato, mentre Fernando ...

Anticipazioni Il segreto trama Puntate 21-27 Ottobre 2019 : Elsa Arrestata! : Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate da lunedì 21 a domenica 27 Ottobre 2019: Fernando ritorna fidanzato. Elsa viene arrestata con l’accusa di adulterio! Anticipazioni Il Segreto: Severo è rovinato, mentre Fernando ritorna con Maria Elena, la sua misteriosa fidanzata! Elsa viene arrestata con gravissime accuse, mentre Adela rischia un nuovo linciaggio! Ingiustizie, manipolazioni, sospetti, scoperte, ritorni, amori sempre più ...

L'isola di Pietro 3 - trama prima puntata : Caterina pensa che Diego abbia un segreto : Si avvicina la messa in onda della serie televisiva 'L'isola di Pietro 3' che vede come protagonista Gianni Morandi, nei panni di un medico. Le anticipazioni del primo appuntamento in onda venerdì 18 ottobre svelano che Elena e Caterina decideranno di recarsi negli Stati Uniti per un intervento. Le due donne riusciranno a superare questo momento difficile facendo ritorno nella propria abitazione, dopo essere andate in America. Le due donne si ...

Anticipazioni Il segreto trama Puntate 14-20 ottobre 2019 : Il Dramma di Severo! : Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate da lunedì 14 a domenica 20 ottobre 2019: Adela rischia il linciaggio! Severo in povertà! Isaac lascia Antolina, ma… Anticipazioni Il Segreto: Severo, sul lastrico, chiederà un prestito a Prudencio che, a causa di Francisca, sarà restio a concederglielo! Nel frattempo, Adela riceverà una lettera che la preoccuperà, mentre Maria deciderà di restare alla Casona! Isaac metterà Antolina alle strette: ha ...

Il segreto dei suoi occhi film stasera in tv 3 ottobre : cast - trama - curiosità - streaming : Il segreto dei suoi occhi è il film stasera in tv giovedì 3 ottobre 2019 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Il segreto dei suoi occhi film stasera in tv: cast e scheda USCITO IL: 12 novembre 2015GENERE: Drammatico, Sentimentale, ThrillerANNO: 2015REGIA: Billy Raycast: Nicole ...

Anticipazioni Il segreto trama Puntate 7-13 ottobre 2019 : Arriva Lola - la Sosia di Pepa Balmes! : Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate da lunedì 7 ottobre a domenica 13 ottobre 2019: Alvaro sbugiarda Antolina! Arriva la bellissima Lola… Anticipazioni Il Segreto: Arriva Lola, una ragazza bellissima estremamente somigliante a Pepa! Julieta e Saul lasciano Puente Viejo. Prudencio diventa un usuraio! Severo in difficoltà economiche! Alvaro confessa ad Isaac i dettagli del patto stretto con Antolina! Ci aspettano episodi ricchi di novità ...

Notte al museo 3 Il segreto del Faraone film stasera in tv 24 settembre : cast - trama - streaming : Notte al museo 3 Il segreto del Faraone è il film stasera in tv martedì 24 settembre 2019 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Notte al museo 3 Il segreto del Faraone film stasera in tv: cast TITOLO ORIGINALE: Night at the Museum: Secret of the TombUSCITO IL: 28 gennaio ...

Anticipazioni Il segreto trama Puntate dal 30 Settembre al 6 Ottobre 2019 : Elsa Abbandonata All’Altare! : Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate da lunedì 30 Settembre a domenica 6 Ottobre 2019: Elsa lasciata da Alvaro. Fernando e don Anselmo partono… Anticipazioni Il Segreto: con una lettera d’addio, Alvaro fa sapere ad Elsa di non volerla più sposare! La giovane è distrutta e chiede ad Isaac di raccontargli tutta la verità! Fernando lascia Puente Viejo, mentre Saul ha un piano per aiutare Carmelo e don Berengario. L’addio di don ...