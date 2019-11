Fi | Berlusconi contro Carfagna | “In malafede chi dice che serve un nuovo contenitore”

Cosa sta succedendo in Forza Italia dopo l'incontro tra Carfagna e Berlusconi : Raccontano in Forza Italia che l'incontro tra Silvio Berlusconi e Mara Carfagna avvenuto venerdì ad Arcore sia andato bene sul piano umano, che qualsiasi tipo di strappo - sorto soprattutto dopo il voto sulla Commissione Segre - sia stato ricucito. La vicepresidente della Camera avrebbe ribadito le sue posizioni all'ex premier, la necessità che la direzione del partito sia diversa da quella "salviniana". Ma entrambi alla fine sono rimasti ...

Alessandro Sallusti contro i 5 Stelle : "Aveva ragione Berlusconi : non sono buoni nemmeno a pulire i cessi" : Ci aveva visto lungo Silvio Berlusconi che all'alba delle elezioni del 4 marzo 2018 aveva messo in guardia tutti sulla pericolosità dei grillini al governo. A ricordare la vecchia profezia del Cav è Alessandro Sallusti, che sulle colonne del Giornale cita un "raro momento di scarso fair play": "Berl

La controffensiva di Berlusconi - dall’Altra Italia il suo successore : Silvio Berlusconi getta le basi per il suo successore, aprendo la caccia ai conservatori e ai moderati. E così accelera i lavori per la nascita di “Altra Italia”, il partito dell’ex premier da tempo annunciato ma che ora sembra pronto per vedere la luce. E le dichiarazioni del Cavaliere, riportate nel nuovo libro di Bruno Vespa "Perché l'Italia diventò fascista (e perché il fascismo non può tornare)", sono una testimonianza. “Penso alla ...

Berlusconi e la mafia - per Forza Italia è vietato citare le sentenze in tv. Tutti contro Di Matteo che parla di Dell’Utri e i boss : “Mitomane” : Ricordare in tv le sentenze sulla trattativa tra Marcello Dell’Utri e la mafia? Per Forza Italia è vietato. Il partito che solo qualche giorno fa gridava alla limitazione della libertà d’espressione per la nascita della commissione Segre contro l’antisemitismo, oggi si scaglia contro il magistrato Nino Di Matteo per aver ricordato in diretta televisiva su Rai3 il patto tra le famiglie mafiose e Silvio Berlusconi durato almeno ...

Berlusconi e la mafia - per Forza Italia è vietato parlare delle sentenze in tv. Tutti contro Di Matteo che parla di Dell’Utri e i boss : “Mitomane” : Ricordare in tv le sentenze sulla trattativa tra Marcello Dell’Utri e la mafia? Per Forza Italia è vietato. Il partito che solo qualche giorno fa gridava alla limitazione della libertà d’espressione per la nascita della commissione Segre contro l’antisemitismo, oggi si scaglia contro il magistrato Nino Di Matteo per aver ricordato in diretta televisiva su Rai3 il patto tra le famiglie mafiose e Silvio Berlusconi durato almeno ...

Berlusconi e la mafia - per Forza Italia è vietato parlare delle sentenze in tv. Tutti contro Di Matteo che parla di Dell’Utri mediatore per i boss : Ricordare in tv le sentenze sulla trattativa tra Marcello Dell’Utri e la mafia? Per Forza Italia è vietato. Il partito che solo qualche giorno fa gridava alla limitazione della libertà d’espressione per la nascita della commissione Segre contro odio, razzismo e antisemitismo, oggi si scaglia contro il magistrato Nino Di Matteo per aver ricordato in diretta televisiva su Rai3 il patto tra le famiglie mafiose e Silvio Berlusconi durato ...

Ira Berlusconi contro Carfagna. L’azzurra vede Toti ma (per ora) non strappa : Ira di Silvio Berlusconi contro Mara Carfagna. Si accomodi fuori da Forza Italia chi critica in maniera "strumentale" le posizioni del partito, fa capire il Cavaliere. "Mi aspetto che nel Movimento che ho fondato nessuno si permetta di avanzare dei dubbi sul nostro impegno a fianco di Israele e del popolo ebraico, contro l'antisemitismo e ogni forma di razzismo", scandisce nella nota, diffusa all'indomani delle critiche della vice presidente ...

Berlusconi : “Fi astenuta su commissione contro odio? No a strumentalizzazioni - la sinistra voleva un nuovo reato d’opinione” : Per Forza Italia non è stato un “errore” astenersi sulla nascita della commissione proposta da Liliana Segre contro odio, razzismo e antisemitismo. E neppure, come l’ha detto Mara Carfagna, un “tradimento di valori”. Se il partito, subito dopo la decisione di non sostenere la nascita dell’organismo speciale insieme a Fdi e Fi, si era spaccato, il presidente Silvio Berlusconi è intervenuto per rivendicare la ...

Striscia la Notizia - impensabile a Mediaset : il servizio-siluro contro Silvio Berlusconi : "Ma come è fatto uno di Forza Italia?". La domanda se la pongono a Striscia la Notizia, in un servizio inatteso e piuttosto "feroce" nei confronti degli azzurri. L'edizione del tg satirico è quella trasmessa su Canale 5 lunedì 28 ottobre all'indomani del voto alle regionali in Umbria. Tornata eletto

Paolo Maldini contro Silvio Berlusconi : “Quelle sue battute lo rendono inelegante” : Che Paolo Maldini dica qualcosa contro Silvio Berlusconi è cosa insolita. E invece stavolta il direttore tecnico del Milan ha criticato l’ex presidente della società: “Silvio Berlusconi è stato un grandissimo presidente, il migliore che potessi avere. È una persona a cui voglio bene. La sua tendenza a fare spesso le battute lo rende inelegante, ma l’affetto per lui rimarrà sempre immutato”, ha detto a Sky. Qualche parola ...

Maldini contro Berlusconi : "La sua tendenza a fare spesso battute lo rende inelegante" : Paolo Maldini contro Silvio Berlusconi è un inedito assoluto. Inevitabile quindi che la premessa sia un elogio, ma il direttore tecnico del Milan non ha gradito le dichiarazioni dell’ex presidente rossonero. Berlusconi aveva criticato l’attuale amministratore delegato rossonero, Ivan Gazidis, il quale aveva detto che il Fondo Elliott ha salvato il Milan dalla Serie D, e quindi dal fallimento, dicendo che certe frasi ...

Roma - centrodestra in piazza contro il governo : gli interventi di Meloni - Berlusconi e Salvini. La diretta : Il centrodestra unito, con Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia, a cui si è aggiunta Casapound, scende in piazza a Roma contro il governo: attesi gli interventi dei leader dei partito, con Giorgia Meloni, Silvio Berlusconi e Matteo Salvini. La diretta. L'articolo Roma, centrodestra in piazza contro il governo: gli interventi di Meloni, Berlusconi e Salvini. La diretta proviene da Il Fatto Quotidiano.

Centrodestra a Roma - la diretta della manifestazione : migliaia in piazza - cori contro Di Maio e Gad Lerner. Berlusconi parlerà per primo - chiude Salvini : Mancano poche ore all'inizio della kermesse del Centrodestra "Orgoglio italiano" promossa dalla Lega contro il Conte bis e in piazza San Giovanni stanno arrivando i primi manifestanti....

Berlusconi in piazza con la Lega : “Parlerò dal palco contro governo che attenta a libertà” : Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, sarà in piazza il 19 ottobre per partecipare alla manifestazione della Lega contro il governo: "Pensavo di fare una opposizione responsabile, aspettando di vedere i provvedimenti. Poi ho letto del carcere per gli evasori e delle nuove tasse e mi sono deciso: andrò in piazza San Giovanni contro questo governo".Continua a leggere