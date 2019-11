Astaldi | tutti zitti sull’inchiesta sui commissari del Concordato più grande d’Europa

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 10 novembre 2019)non ha comunicato ufficialmente nulla sulla situazione seguita alle perquisizioni del 30 ottobre da parte della Procura di Roma. La Consob per ora non ha ritenuto di chiedere ufficialmente alla società di fare comunicazioni precise sul caso. Il presidente Paolo Savona e ilo Giuseppe Maria Berruti, contattati dal Fatto, non vogliono rilasciare dichiarazioni sul tema. Mentre fonti vicine ad, contattate dal Fatto, sostengono che la società non ha ricevuto comunicazioni ufficiali da parte dell’attestatore nominato da, Corrado Gatti, né da parte deigiudiziali (Stefano Ambrosini e Francesco Rocchi) dopo le perquisizioni a carico dei tre indagati e di non essere stata chiamata ufficialmente a farne da parte della Consob. Certo la situazione del secondo gruppo di costruzioni italiano è al centro dell’attenzione degli uffici della Vigilanza ...

Michele_Arnese : L'ARTICOLO DI MANOLA PIRAS Bond Astaldi, tutti i subbugli su Salini Impregilo -