Caso ArcelorMittal | caro Conte come rilanciare Taranto senza Ilva

Fonte : affaritaliani

(Di sabato 9 novembre 2019) In queste ore difficili pere per l’intero Paeseimprenditore mi sento di avanzare una proposta al presidente Emiliano ed al sindaco Melucci: Se il governo non dovesse trovare una soluzione a breve con Arcelor Mittal, l’unica soluzione praticabile sarebbe, a mio avviso, quella di andare oltre la semplice Zes e far diventare, città penalizzata negli ultimi 60 anni, un’intera “no tax area”. Segui su affaritaliani.it

La7tv : #ottoemezzo Marco Travaglio sul caso ArcelorMittal: 'Questi signori per 7 anni non hanno fatto un c***o per miglior… - sole24ore : Perché le multinazionali disinvestono dall’Italia. Oltre il caso di #Taranto con #ArcelorMittal e #Ilva, come si mu… - paolo29451404 : RT @fasulo_antonio: #Salvini non ha partecipato ai lavori dell'Aula mentre in Senato di discuteva del dossier dell'#Ilva di #Taranto. In qu… -