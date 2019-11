Ai tifosi del Napoli | se dovete fischiare | stateve a casa

CdM : questa sera ci sarà la contestazione dei tifosi del Napoli : questa mattina, l’edizione de Il Corriere del Mezzogiorno racconta attraverso le proprie pagine di una contestazione dei gruppi del tifo organizzato partenopeo nella partita di questa sera contro il Genoa. L’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno parla di un clima decisamente pesante al San Paolo, in occasione della sfida Napoli-Genoa. La Curva A sembra quella più agguerrita contro i calciatori. Sui social monta la ...

Repubblica : Ancelotti - sono lontani i tempi della luna di miele con la città e i tifosi : La bufera che ha colpito il Napoli in questi giorni non ha risparmiato nessuno scrive Repubblica, nemmeno l’allenatore. Carlo Ancelotti si è ritrovato nel mirino delle critiche e della contestazione da parte dei tifosi sono lontani i tempi della luna di miele con la città e i tifosi. I propositi di una permanenza a vita («Posso rimanere dieci anni», diceva qualche mese fa) sono stati accantonati e pure l’idillio con De Laurentiis, ...

Mario Balotelli attaccato dai tifosi del Brescia : "È italiano - ma non rispetta la maglia" : Mario Balotelli, dopo i cori razzisti nella partita Verona-Brescia, viene criticato dagli stessi sostenitori del Brescia. Attraverso un comunicato ufficiale, infatti, il gruppo Brescia 1911 ha condannato certi atteggiamenti di SuperMario. Leggi anche: Grosso: "Balotelli è un ragazzo d'oro" "Siamo es

Roma - ultras della Lazio accoltellano due tifosi del Celtic : l’assalto al pub in pieno centro : Due tifosi del Celtic, a Roma per la partita di Europa League contro la Lazio, sono stati accoltellati fuori dal pub The Flann O’Brien, in pieno centro. Nel video, il momento in cui gli ultras biancocelesti tentano di sfondare la vetrina del locale, col proprietario che tempestivamente abbassa la saracinesca. I feriti non sono gravi, mentre gli aggressori sono scappati. L'articolo Roma, ultras della Lazio accoltellano due tifosi del ...

Il clamoroso comunicato dei tifosi del Verona : “ci scusiamo - non abbiamo trovato il pallone di Balotelli” : “Vogliamo scusarci con l’intera nazione: ad oggi non siamo riusciti a trovare il pallone scagliato domenica in curva”. Inizia così il clamoroso comunicato diffuso in serata dai tifosi della Curva Sud dell’Hellas Verona sul caso Balotelli. “Tutti a Milano, graditi e non! Forza Verona!” conclude la curva gialloblù con riferimento alla partita in programma nella prossima giornata contro l’Inter. Ma a ...

Balotelli è indifendibile - ma i tifosi del Verona dovrebbero fare autocritica. Anche se nulla cambierà : Balotelli e Verona: i luoghi comuni si sprecano ed è difficile separare il grano dal loglio. Se non fosse una questione molto seria verrebbe da ridere, ma proviamo a mettere in fila un po’ di pensieri, meglio se non banali. 1. I tifosi del Verona hanno la peggior fama del mondo e complessivamente non se la meritano. Devo dire per esperienza diretta che, ultimamente, il tasso di hooliganite dei supporter dell’Hellas è peggiorato. Le originarie ...