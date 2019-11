Maltempo | in Toscana allerta gialla per rischio idrogeologico su costa e isole

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 8 novembre 2019) Inancora tempo instabile per oggi, venerdì, con precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o locale temporale. Domani, sabato, residui fenomeni su Arcipelago, aree costiere e province meridionali. La Sala operativa della protezione civile regionale ha esteso il codice giallo, emesso ieri pere temporali forti, fino alla mezzanotte di oggi in particolare sulle zone centro-meridionali della regione. Emesso un altro codice giallo, sempre pere temporali forti, con validità per tutta la giornata di domani per Arcipelago e tutto il tratto diche va dalla foce dell’Arno fino alla Maremma. Lo comunica in una nota la Regione. Oggi ancora precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o locale temporale. Nel pomeriggio e in serata i fenomeni risulteranno più probabili e frequenti sulle zone ...

