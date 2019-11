Ci siamo presi molti rischi creativi con Baldur' s Gate 3 | più di quanti

Roma - presidio No 5G alla Camera : “Non siamo allarmisti - chiediamo moratoria”. Per l’Istituto Sanità non ci sono rischi : Un centinaio di persone si è riunito di fronte alla Camera dei deputati, per una manifestazione nazionale promossa dall’Alleanza Italiana Stop 5G, per chiedere al governo una moratoria delle sperimentazioni su tutto il territorio nazionale, perché, a loro dire, “oggi non ci sono certezze in merito alla non pericolosità per la salute di questa tecnologia”. Al contrario, in merito alle reti di quinta generazione, già in ...

Brasile - come siamo arrivati a Bolsonaro presidente (e come uscirne ora)? : “Il capitano”, lo chiamano i suoi, “Trump delle caverne” lo definisce invece lui. Entrambi gli appellativi si riferiscono a Jair Bolsonaro, attuale presidente del Brasile, ma quello meno lusinghiero è pronunciato da Ricardo Antunes, uno dei più rinomati sociologi brasiliani, che ha da pochi giorni pubblicato in Italia un libro dal titolo Politica della caverna. La controrivoluzione di Bolsonaro (Castelvecchi 2019), tradotto da Antonino ...

Cile nel caos per il caro vita - almeno 11 morti. Il presidente : “siamo in guerra contro un nemico potente” : E' di almeno 11 morti il bilancio delle proteste in Cile, secondo quanto confermato dalle autorità di Santiago dopo tre giorni di tumulti e saccheggi a causa dell'annuncio di nuovi rincari e per l'elevato costo della vita. "Siamo in guerra contro un nemico potente, implacabile, che non rispetta niente e nessuno e che è pronto a usare la violenza e la delinquenza senza alcun limite", ha dichiarato il presidente Sebastian Pinera, accusato a sua ...

Cile - 10 morti durante le proteste. Il presidente Piñera : "siamo in guerra" : Continua la guerriglia urbana in Cile, scoppiata dopo l'ennesimo aumento del costo della vita nel Paese - la proverbiale goccia in grado di far traboccare il vaso è stato il nuovo aumento del biglietto per il trasporto pubblico a Santiago del Cile - ed è salito ad almeno dieci il numero delle persone che hanno perso la vita, cinque nelle ultime ore quando un gruppo di saccheggiatori ha dato alle fiamme una fabbrica tessile ...

Cile - sale a dieci il bilancio dei morti negli scontri. Presidente Pineda : “siamo in guerra contro un nemico potente e implacabile” : sale a dieci il bilancio dei morti nel corso delle proteste in Cile. Nella notte tra domenica e lunedì, due persone sono morte carbonizzate durante il saccheggio a un grande magazzino di materiali per l’edilizia e il bricolage a La Pintana, durante il quale si è sviluppato un incendio. Mentre nel pomeriggio di domenica cinque persone hanno perso la vita in un altro rogo, sempre nel corso di un saccheggio a una fabbrica di abbigliamento, ...

Cile - continuano scontri e incendi a Santiago : 10 morti. Il presidente Piñera : “siamo in guerra” : Due persone sono morte carbonizzate durante il saccheggio a un grande magazzino di materiali per l’edilizia e il bricolage, durante il quale si è sviluppato un incendio. Con queste – rileva la testata Cilena Bio Bio – salgono a dieci le vittime di cui sia ha notizia dall’inizio delle proteste (il governo, al momento, ne ha confermate sette). L’incendio si è verificato alla filiale della Costrumart di La Pintana, nella regione ...

Cile - dieci vittime dall’inizio della protesta. Il presidente : “siamo in guerra” : Sale a dieci il numero delle vittime dei tumulti che da una settimana agitano il Cile per protestare contro l'aumento del prezzo dei biglietti dei trasporti pubblici. Le ultime cinque vittime sono state trovate nello stabilimento di una fabbrica di vestiti. Il presidente Pinera: "Siamo in guerra contro un nemico potente, un nemico implacabile che non rispetta niente e nessuno e che è pronto a fare uso della violenza e della delinquenza senza ...

Rizzoli : “Prime giornate con troppi errori - poi ci siamo ripresi” : "Il voto agli arbitri dopo le prime 7 giornate di Serie A? Divido il voto in due parti: nelle prime due-tre giornate sotto la sufficienza, anche perché ci sono stati tanti cambiamenti regolamentari ed era normale qualche difficoltà iniziale, poi ci siamo ripresi e abbiamo trovato la strada giusta e le giuste linee interpretative". Lo ha detto designatore degli arbitri, Nicola Rizzoli, ospite nella sede di Sky per un workshop. "errori al Var? ...

Atletica - Davide Re : “siamo molto contenti e un po’ sorpresi” : L’Italia della staffetta 4×400 maschile si è qualificata per la finale ai Mondiali di Atletica leggera, e contestualmente ha staccato il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Queste le dichiarazioni degli azzurri ai microfoni RAI. Davide Re: “Siamo molto contenti e un po’ sorpresi, batteria tosta. Pensavo avremmo dovuto sperare nei ripescaggi, ma terzi è qualifica diretta ed è una cosa bellissima“. Vladimir ...

Usa - l’ex presidente Barack Obama incontra Greta Thunberg : “Io e te siamo una squadra”. Il saluto con il pugno : “Ad appena 16 anni, Greta Thunberg è già uno dei più grandi difensori del nostro pianeta. Riconoscendo che la sua generazione subirà l’impatto peggiore del cambiamento climatico, non teme di spingere per un’azione vera”. Lo ha twittato l’ex presidente Usa Barack Obama postando una foto e un video in cui stringe la mano alla giovane attivista svedese incontrata negli uffici della sua fondazione. “Lei incarna la ...