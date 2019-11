Alvin torna in Italia

Alvin è tornato finalmente a casa - in Italia : Oggi Alvin Berisha è tornato a casa, dal suo papà, in Italia. Venerdì mattina è atterrato all’aeroporto di Fiumicino dopo aver sentito suo padre al telefono per dirgli: «Papà sto arrivando». È finito finalmente l’incubo del piccolo di 11 anni, nato in Italia, in provincia di Lecco, da genitori albanesi e portato in Siria (senza il consenso del padre Afrim) nel 2014 dalla madre Valbona. Voleva farlo crescere come un combattente ...

Il piccolo Alvin - cresciuto con l'Isis - è tornato in Italia. L'abbraccio con papà e sorelle : È arrivato stamattina in Italia Alvin Berisha, il bimbo di 11 anni di origine albanese portato via dall’Italia nel dicembre del 2014 dalla mamma che voleva unirsi all’Isis.Il piccolo, la cui madre sarebbe morta in un’esplosione, era finito poi nel campo profughi di Al Hol, a nord est della Siria, dove è stato ritrovato. Alvin è stato trasferito con un volo di linea dell’Alitalia giunto poco dopo le ...

Alvin Berisha - torna in Italia il bimbo rapito dalla madre nel 2014 e portato tra i jihadisti dell'ISIS : Il piccolo Alvin Berisha, il bimbo di 11 anni nato in Italia e portato in Siria cinque anni fa da sua madre dopo la decisione di unirsi all'ISIS, sta per rientrare in Italia dopo aver trascorso gli ultimi mesi nel campo profughi di Al-Hol.Del caso di Alvin si erano occupate anche Le Iene, che da tempo si erano messe sulle tracce del bimbo insieme al padre Afrim, di origine albanese. Poche settimane fa il piccolo, strappato dalla sua ...

Ilva - lascia ArcelorMittal : entro 30 giorni l'azienda torna ai commissari. SAlvini : «Conte riferisca in parlamento» : Oggi Am InvestCo Italy ha notificato ai commissari straordinari dell' Ilva la volontà di rescindere l'accordo per l'affitto con acquisizione delle attività di Ilva Spa e di...

Lui è tornato : Matteo SAlvini di nuovo sulla scena da vincitore : Altro che sconfitto. Ora il capo della Lega indossa i panni del leader moderato, responsabile e rassicurante. Per conquistare, dopo l’Umbria, anche l’Emilia Da Matteo Salvini a Donald Trump così la nuova lingua del potere mescola realtà e verità " L'opportunista Dario Franceschini adesso si prepara per Palazzo Chigi "

Sondaggio Tecnè - trionfo di Matteo SAlvini dopo le elezioni regionali in Umbria : la Lega torna sopra il 34% : dopo le elezioni regionali in Umbria, il Partito democratico e il Movimento 5 stelle precipitano mentre la Lega di Matteo Salvini, e più in generale la coalizione di centrodestra, cresce sensibilmente. Secondo un Sondaggio Tecnè, ripreso da Tgcom, infatti, il Carroccio, che il 30 settembre era al 31

Umbria galvanizza centrodestra - SAlvini mira sul Governo e attacca Conte. Di Maio? “Non si torna indietro” : Cita Vasco in apertura ("una splendida giornata"), non nomina mai Vincenzo Bianconi, il candidato 'civico' di Pd-M5s che, dopo l'ammissione della sconfitta e gli auguri di buon lavoro alla Tesei, sceglie il low profile e trascorre la giornata in famiglia, a Castelluccio. Ma c'è un nome che più di tutti ricorre nelle parole di Matteo Salvini e non è quello dell'ex alleato Luigi Di Maio bensì quello del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Che ...

Pensioni - SAlvini : ‘Se vogliono tornare alla Fornero dovranno passare sul mio corpo’ : Il leader della Lega Matteo Salvini, dall’opposizione, continua tutti i giorni a difendere le Pensioni anticipate Quota 100 che il governo intende prorogare per il triennio di sperimentazione ma poi non riconfermare, coma ha annunciato ieri il viceministro dell’Economia e delle Finanze Pier Paolo Baretta. La misura previdenziale, introdotta dal precedente governo gialloverde con la manovra dell’anno scorso, consente adesso di “superare” la legge ...