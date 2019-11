Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 7 novembre 2019), 7 nov. (Adnkronos) – “Ho ricevuto una mail, che sembra autentica, dalladi Campofioritolo scorso 8 ottobre, ma mi ha detto che nona casa”. Lo ha detto all’Adnkronos l’avvocato Antonio Di Lorenzo,della famiglia di Claudia Stabile,la mattina dell’8 ottobre da Campofiorito dopo avere detto al marito di andare a comprare una torta per il suo compleanno. “Ho passato tutto al Commissariato – dice ancora l’avvocato Di Lorenzo – il contenuto della mail mi fa capire che è autentico, ma ripeto che nonri. Il dato importante è che è viva, ma che non vuole”. “Mi ha precisato che noncommettere l’errore commesso anni fa. Bisogna accertare se la mail è autentica, non possa dare la garanzia che lo sia anche se penso di ...

TV7Benevento : Palermo: legale mamma scomparsa, 'ma la signora non intende tornare a casa'... - antoninobill : RT @blogsicilia: Rifiuti e termovalorizzatori mai nati in Sicilia, alla Presidenza della Regione arriva parcella legale da 272 mila euro -… - 81Cono : Con Ferrovie dello Stato lavoro a Palermo come controller junior e addetto al supporto legale -