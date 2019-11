C’è una nuova funzione “vibrazione+suoneria” nei Google Pixel con Android 10

C’è una proposta per creare una criptovaluta europea : (Foto: Chesnot/Getty Images) Oltre alle critiche e alle polemiche, uno dei principali effetti generati dal progetto Libra è stato quello di aver accelerato una corsa allo sviluppo di criptovalute. Ultima in ordine di tempo sarebbe la proposta di creare una moneta elettronica europea, argomento che verrà affrontato dai ministri dell’Economia e delle finanze dei Paesi Ue in programma in questi giorni a Bruxelles. Secondo quanto riportato da ...

C’è una trattativa in corso per l’acquisto della multinazionale di stampanti HP da parte di Xerox : Xerox, una delle più grandi produttrici di stampanti e fotocopiatrici al mondo, ha detto che è in corso una trattativa per l’acquisizione di HP Inc., la multinazionale statunitense produttrice di computer e stampanti. Il Wall Street Journal scrive che Xerox avrebbe

Evasione - l’esperto : “Bene il tentativo di superare i paletti della Privacy all’uso dei dati. Ma nella norma C’è una falla che va chiusa” : “C’è un tentativo coraggioso nella direzione giusta, di questo va dato atto alla maggioranza e al governo. Ma non sono del tutto sicuro che riuscirà a centrare l’obiettivo. Prevedo reazioni che faranno leva su aspetti giuridici della norma”. Alessandro Santoro, docente di Scienze delle Finanze a Milano Bicocca ed ex membro del comitato di gestione dell’Agenzia delle Entrate, ha accolto con soddisfazione ...

Cataliotti sull’ammutinamento : “Napoli - ipotizzabile una multa - C’è anche un danno d’immagine” : Cataliotti: hanno sbagliato, perché bisogna ricordare a tutti che i calciatori hanno tanti privilegi ma restano dei lavoratori subordinati Jean-Christophe Cataliotti, avvocato e agente Fifa oltre che esperto di diritto sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per commentare l’ammutinamento in casa Napoli. Queste le sue parole: SU COSA RISCHIANO I GIOCATORI DEL NAPOLI “Hanno sbagliato, perché bisogna ricordare a ...

C’è una carta da parati con i capolavori degli Uffizi : Dagli Uffizi di Firenze ai muri di casa. Si chiama Italian Masterpieces la capsule collection di carte da parati dedicata ai capolavori di Botticelli, Caravaggio, Leonardo da Vinci e Tiziano conservati nelle Gallerie di Firenze. Il progetto nasce dalla collaborazione tra il ministero per i Beni e le attività culturali, che ha concesso l’utilizzo di immagini in altissima definizione di opere come La nascita di Venere e ...

Nel dark web C’è una gara a chi frega meglio il prossimo con finti browser anonimi : I Bari di Caravaggio Bratislava – “’Frate’, scarica Tor per non farti sgamare dagli sbirri. Ecco il sito ufficiale: torproect[.]org”. Il messaggio è questo ma il browser è un fake che serve solo per gonfiare di bitcoin il portafoglio degli hacker. “Black hat contro bad guy”, criminali contro presunti ma sprovveduti, volponi. La ricerca della società di sicurezza informatica Eset scopre uno scenario nuovo nel darknet: clienti ...

C’è una pioggia di sconti su smartphone che vi attende : ecco le offerte top di questo martedì : C'è una pioggia di sconti su smartphone che vi attende: in offerta Xiaomi Mi 9T, Huawei P30 Pro, Motorola One Vision, Samsung Galaxy A50 e altri L'articolo C’è una pioggia di sconti su smartphone che vi attende: ecco le offerte top di questo martedì proviene da TuttoAndroid.

Il Napoli non è una squadra in crisi - ma un virus C’è e va individuato : Rivedere le partite, aiuta. Ieri, a caldo, quella del Napoli sembrava una pessima partita. Non è diventata ottima, ovviamente. È stata una partita in cui il Napoli ha pagato tutti i suoi errori. Ma non è stata disastrosa. Forse sarebbe potuta diventarla se Kolarov avesse realizzato il rigore. Invece proprio quella strepitosa parata di Meret (lui merita un discorso a parte) ha dato la scossa a venti minuti di ottimo Napoli che però ancora una ...

“Dolcetto o scherzetto?” - ma tra le caramelle c’erano psicofarmaci : ricoverata una bambina di tre anni : Una bambina di tre anni è stata ricoverata in ospedale dopo che ha ingerito delle pastiglie di psicofarmaci che erano finite tra le caramelle che aveva raccolto durante il tradizionale giro per “dolcetto o scherzetto” ad Halloween. È successo in Australia, a a Bacchus Marsh, un sobborgo di Melbourne: la piccola Abby Van Der Spuy ha iniziato a sentirsi male dopo aver mangiato alcune caramelle che le erano state regalate durante il suo ...

Dzeko : “Una sorpresa essere davanti al Napoli? Non so. Ma C’è ancora tanto da giocare” : Ai microfoni di Sky Sport, nel pre partita di Roma-Napoli, è intervenuto l’attaccante giallorosso Dzeko. E’ una sorpresa essere davanti al Napoli in classifica? “Non so se è una sorpresa, ma è troppo presto per parlare di queste cose. C’è ancora tanto da giocare. Oggi c’è il Napoli, tutte e due le squadre stanno bene. Speriamo in una bella partita che si possa vincere” Hai già pensato come fronteggerai il tuo ...

Cristiano Ronaldo - la madre : “C’è una mafia nel calcio - per questo mio figlio non ha vinto più Palloni d’Oro” : “C’è una mafia nel calcio, è la parola più adeguata per definirla. Se non ci fosse questa mafia, mio figlio avrebbe vinto più Palloni d’Oro. Se andate a vedere tutto quello che è successo, vi renderete conto che si tratta di mafia. Se fosse stato spagnolo o inglese, non avrebbero fatto quello che hanno fatto, ma siccome è portoghese e di Madeira succede questo”. È l’invettiva lanciata da Dolores Aveiro, la mamma ...

Le accuse shock della madre di Cristiano Ronaldo : “C’è una mafia nel calcio” : Le pesanti accuse della madre di Cristiano Ronaldo: Dolores Aveiro durissima La famiglia Ronaldo è famosa per la sua estrema sincerità: CR7, così come sua madre Dolores, non si è mai nascosto, rivelando sempre con sincerità il suo parere, a volte creando polemiche e discussioni. A far discutere adesso sono le dichiarazioni shock di Dolores Aveiro, madre dell’attaccante portoghese: “c’è una mafia nel calcio, è la parola ...

Una famiglia fa una scoperta atroce - cosa C’è nel loro seminterrato : Una famiglia, un giorno, per caso ha fatto una scoperta terribile: nel seminterrato della propria abitazione ha trovato del sangue, l’equivalente di cinque pollici e resti di animali,. L’uomo che ha fatto questa terribile scoperta, Nick Lestina non credeva ai suoi occhi. E’ accaduto che Nick aveva deciso di vendere la propria casa e, prima di scattare delle foto per pubblicizzarla, ha fatto un giro anche nel seminterrato dove non andava da ...

Tennis - Qualificazioni Next Gen 2019 : sorteggiato il tabellone. C’è Lorenzo Musetti - Cobolli sostituisce l’infortunato Forti : E’ stato reso noto il tabellone delle Qualificazioni per un posto da riserva (e non più, come avvenuto nei due anni precedenti, per un posto nel torneo) nelle Next Gen ATP Finals 2019, che coinvolgono otto valenti giovani italiani. Il passaggio dalla wild card diretta al posto da riserva è dovuto alla scalata di Jannik Sinner, che ha ricevuto un invito per misurarsi assieme ai sette migliori Under 21 del 2019. C’è una novità tra i ...