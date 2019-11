Repubblica | De Laurentiis rassicura Ancelotti sul futuro | ma il Napoli resta una

Repubblica : Ancelotti e la squadra uniti contro De Laurentiis : “Uno schiaffo a De Laurentiis”. E’ così che Repubblica presenta oggi la decisione dei giocatori del Napoli di abbandonare il ritiro imposto dal presidente e di fare ritorno alle proprie abitazioni dopo il pareggio contro il Salisburgo. Un ammutinamento che vede fianco a fianco Ancelotti e i suoi ragazzi. uniti contro De Laurentiis. La qualificazione è solo rinviata, anche se il Napoli non l’ha guadagnata in anticipo come ...

Repubblica : Insigne a Edo De Laurentiis - “Noi torniamo a casa nostra - dillo pure a tuo padre…” : Marco Azzi su Repubblica.it ha raccontato un piccolo retroscena dell’ammutinamento dei calciatori delNapoli di ieri sera. Un vero e proprio schiaffo ad Aurelio De Laurentiis, che aveva invece previsto per la squadra il ritiro punitivo fino a domenica, a prescindere dall’esito dell’attesa sfida internazionale di ieri sera. Il presidente era già andato via ed è stato informato dei clamorosi sviluppi dal figlio Edoardo, ...

Repubblica : De Laurentiis offre 4 milioni più bonus per due anni. Mertens deve decidere se accettare : Mertens non ha conquistato solo un record l’atra sera alla Red Bull Arena, ma anche tutti i tifosi Caparbietà, determinazione e soprattutto intelligenza: là dove non è arrivato con il talento, Dries Mertens, ci ha messo la testa. É stato meticoloso, attento. E a Napoli, perché no, si è fatto anche furbo. Ma adesso è tempo di guardare avanti, al futuro, quello che sarà dopo questa stagione e dopo la scadenza del contratto ...

Repubblica : De Laurentiis a Napoli domani per firmare la convenzione del San Paolo : De Laurentiis anticipa il suo arrivo a Napoli, già domani dovrebbe essere a Palazzo San Giacomo per la firma della convenzione sullo stadio San Paolo. Lo scrive oggi Repubblica Napoli per il club si tratta di una svolta dal peso specifico fondamentale, visto che la durata extra large dell’accordo permetterà al presidente di mettere in cantiere ulteriori investimenti per migliorare l’impianto (dal Museo agli Sky Box), dopo i lavori appena ...

Repubblica : prima del Verona De Laurentiis dirà che Ancelotti è centrale nel futuro del Napoli : Marco Azzi su Repubblica Napoli oggi preannuncia che Aurelio De Laurentiis sarà a Napoli domani. Il presidente è atteso a Palazzo San Giacomo dove firmerà la tanto sospirata convenzione per lo stadio San Paolo. Ma l’arrivo a Napoli del presidente, spiega Azzi, va letto soprattutto in chiave di riportare la serenità. Si spiega così la decisione presa dal numero uno della società di scendere a sua volta in campo, al fianco di Carletto ...