Pd | Anzaldi | ‘mio licenziamento fake news | mi sono dimesso da oltre un mese’

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Roma, 6 nov. (Adnkronos) – “Sarebbe bastata una semplice telefonata per sapere che ho dato le dimissioni dal Partito democratico daun mese: il 26 settembre ho inviato una lettera all’ufficio del personale del partito”. Lo scrive Micheledi Italia Viva su Dagospia replicando al Corriere della Sera che oggi dava notizia deldell’ex-dem da parte del Pd. “Le mie dimissioni -precisa-arrivate due giorni dopo che la costituzione del gruppo parlamentare ‘Italia Viva era stato formalmente annunciato in Aula alla Camera, il 24 settembre. Peraltro sarebbe bastata una semplice verifica per appurare che i deputati si pagano direttamente i propri eventuali contributi figurativi, quindi a partire dalla mia elezione a deputato, nel 2013, il Pd non ha più avuto alcun costo a proprio carico”. “rimasto ...

Domenico_p6 : @mchiaratv @Michele_Anzaldi Si, chiedo scusa. Nella fretta ho inteso male. Tirato in ballo anche @lucianonobili con… - pvsassone : @a1lessandro @allerame1 @Michele_Anzaldi @RobVicaretti @PagellaPolitica A mio avviso la colpa non è tanto nell'aver… - Andrea23645962 : @Michele_Anzaldi Al parlamento europeo il PD ha votato insieme alla peggiore destra per l'equiparazione del comunis… -