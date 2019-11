Patty Pravo confessa sono stata trigama

Fonte : people24.myblog

(Di mercoledì 6 novembre 2019)ha avuto una ricca vita sentimentale che conta “sei mariti, di cui quattro veri”. l primo è stato il batterista Gordon Fagetter (“Eravamo fanciulli”) poi l’antiquario Franco Baldieri: “Abbiamo passato la notte insieme, scoperto di essere anime uguali e, la mattina ha raccontato al “Corriere della sera” – ho messo la pelliccia sul pigiama e siamo andati in Campidoglio a sposarci. È durata poco. Non perché era g…y, cosa che già sapevo, ma perché ho incontrato Riccardo Fogli”. Per lei ha lasciato i Pooh: “Il loro manager gli disse di scegliere: o loro o me. Riccardo scelse me. Finì perché io dovevo lavorare e non è bello portarsi dietro uno che non lavora. Ci siamo sposati in Scozia, con rito celtico”. Poco dopo diventa bigama con Paul Martinez, in un rapporto che si trasforma a tre: “Lavoravo con Vangelis all’album Tanto, entro nel suo studio vedo un bellissimo ragazzo ...

adriano059 : RT @fraurolo121: Mango?? Oro - brongosalvatore : RT @fraurolo121: Mango?? Oro - giampiero661MJ : RT @sanremohistory: Sanremo 1970 Ed ecco un'altra canzone in gara alla 20° edizione del Festival di Sanremo. E come sempre, un altro brano… -