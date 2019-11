LIVE Virtus Bologna-Ulm 11-18 | EuroCup basket in DIRETTA | difficile partenza per gli

Fonte : oasport

(Di mercoledì 6 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11-18 Pajola premia il no look di Teodosic, timeout Ulm. 9-18 Obst punisce una brutta spaziatura della difesasina. 9-15 Cournooh fa 2/2 ai liberi. 7-15 Appoggio mancino di Delia, bravo a prendere posizione al centro. 5-15 Hayes preciso dalla lunetta. 5-13 Arresto e tiro da centro area di Weems che prova a scuotere i suoi. 3-13 Hayes divora Delia in penetrazione, avvio da dimenticare per la. 3-11 Si alza e spara bene ancora Willis, tiratore dalla distanza sopraffino. 3-8 Canestro da oltre l’arco senza contestazione per Willis, subito timeout chiamato da Djordjevic. 3-5 Gioco da tre punti di Jerrett. 3-2 Ottimo giropalla dellae tripla dall’angolo di Markovic. 0-2 Taglio e appoggio al vetro di Philipps. INIZIA LA PARTITA! 20:28 Le due squadre stanno ultimando il riscaldamento, a brevissimo comincerà la ...

zazoomnews : LIVE Virtus Bologna-Ulm EuroCup basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Virtus #Bologna-Ulm #EuroCup… - zazoomblog : LIVE Virtus Bologna-Ulm EuroCup basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Virtus #Bologna-Ulm #EuroCup… - zazoomnews : LIVE Virtus Bologna-Ulm EuroCup basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Virtus #Bologna-Ulm #EuroCup… -