Bollo auto 2020 | sconto pagamento con conto corrente in Lombardia

Bollo auto : per la CTP Milano l'omessa notifica prescrive il tributo : L'Ente impositore, nello specifico l'Agenzia delle Entrate, non può pretendere il pagamento di una cartella esattoriale se, precedentemente, non ha provveduto alla notifica al contribuente debitore dell'avviso di accertamento del tributo contestato. In mancanza di tale notifica il relativo tributo si prescrive. E' quanto sostenuto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano nella Sentenza 33174/11/2019 relativamente a un contenzioso sorto ...

Aumento Bollo - carburante - revisione ed rc auto 2020 : la tabella dei costi : Quanto costa mantenere un’auto? Si parla di Aumento bollo, carburante, Rc auto, costi di revisione: tutti prezzi che da un anno (2018) all’altro (2019) sono saliti, soprattutto nelle regioni del Sud Italia. A stilare una tabella dei costi ci ha pensato l’Osservatorio si SosTariffe, raccogliendo informazioni ed elaborando dati relativi a ottobre 2019. E quantificando il costo medio per gli italiani relativi alla gestione e manutenzione dell’auto ...

Bollo auto 2020 : controllo con nuovi tutor autostradali - cosa è previsto? : Bollo auto 2020: controllo con nuovi tutor autostradali, cosa è previsto? Bollo auto 2020 sotto controllo da parte dei tutor autostradali? Sulla questione c’è una informazione un po’ confusionaria e contraddittoria, pertanto non ci resta che mettere un po’ d’ordine e controllare la veridicità delle informazioni. Partendo da cosa sono i nuovi tutor autostradali e quali sono le loro principali funzioni, e se tra queste spicca anche il ...

Piemonte - Palazzo Lascaris chiede esenzioni per Irap e Bollo auto : Torino, 22 ott. (Aadnkronos) - Niente Irap regionale per cinque anni alle imprese che apriranno o trasferiranno una nuova attività in Piemonte e niente bollo auto per un triennio a favore di chi compra una nuova auto. E quanto si chiede alla Giunta con due ordini del giorno presentati dalla maggiora

Bollo auto 2019 : condono decennale - cosa succede per i prossimi anni? : Bollo auto 2019: condono decennale, cosa succede per i prossimi anni? Praticamente quasi ogni anno si parla di voler abolire il Bollo auto. Lo stesso si è fatto per il Bollo auto 2019, mentre per quello del prossimo anno ancora non è uscita una promessa del genere. Con un governo già formato non vi è alcuna necessità di fare presa sull’elettorato promettendo di abolire una delle tasse più odiate dagli italiani, perché gravante su un bene di ...

Bollo auto 2019 : salta il condono esattoriale in Piemonte. La vicenda : Bollo auto 2019: salta il condono esattoriale in Piemonte. La vicenda Ultime notizie sul Bollo auto 2019: una vera e propria beffa in Piemonte per chi attendeva con ansia il condono per il Bollo auto, quello relativo alle cartelle esattoriali notificate tra il 2000 e il 2010 e con importo richiesto inferiore a 1.000 euro (comprensivo di sanzioni e interessi). Tutta colpa di un intoppo burocratico, che di fatto non ha consentito al ...

Sanatoria Bollo auto fino a 1000 euro : come controllare se è stato annullato : Sanatoria bollo auto fino a 1000 euro: come controllare se è stato annullato Il bollo auto è una di quelle tasse che rientrano nella Sanatoria delle cartelle esattoriali notificate tra il 2000 e il 2010 con importo non superiore a 1.000 euro e che sono state automaticamente cancellate a partire dal 31 dicembre 2018. A confermarlo è stata anche la Commissione tributaria regionale delle Marche, che trattando il caso di un contribuente che ...

Il condono voluto da Lega e M5S vale anche per il Bollo auto : Il debito di chi non lo ha pagato tra 2001 e 2010, e deve allo Stato meno di 1.000 euro, è stato cancellato: ma c'è un ma

Bollo auto : condonati importi non pagati fino a mille euro tra il 2000 e 2010 : Cancellati d'ufficio tutti i debiti per la tassa non pagata del Bollo auto dal 2000 al 2010 fino a mille euro. In relazione al decreto fiscale 2019, noto anche con la denominazione di ‘strappa-cartelle’, sarebbero sorte delle incomprensioni con le Regioni, ampiamente interessate all'incasso della tassa. Il problema sarebbe nato, in relazione al fatto che nel contesto del decreto non si farebbe riferimento, nello specifico, al condono sul Bollo ...

Stralcio totale Bollo auto : come funziona - quali debiti - a chi spetta : Stralcio totale bollo auto non pagato: ora è ufficiale che i vecchi debiti per il bollo del proprio veicolo non pagato verranno annullati, se in possesso di certi requisiti. La notizia si è diffusa pochi giorni fa su tutti i giornali e sul web e ha fatto tirare un respiro di sollievo ai tanti cittadini con vecchie cartelle relative alla tassa automobilistica. In realtà la cancellazione dei vecchi debiti riguardanti il bollo auto è già in vigore ...

Bollo auto - perché il condono non si applica a tutti : Non è così scontato che chi abbia ricevuto una cartella di pagamento sul Bollo auto possa fruire della sanatoria prevista dalla pace fiscale. Nemmeno se il suo debito non supera i 1.000 euro. Infatti, tutto dipende dai singoli giudici

Come funziona il condono del Bollo auto : (foto: Getty Images) Il ministero dell’Economia ha reso noto che chi non ha pagato il bollo auto, cioè la tassa sul possesso e la circolazione delle vetture privato, tra il 2000 e il 2010 non dovrà più restituire la cifra pattuita all’erario, a meno che il tributo non superi la soglia 1000 euro. Il condono è frutto di una norma approvata dal precedente governo e inserita nella legge di bilancio che prevede la cancellazione di tutti i ...

Bollo auto - tassa “abbuonata” a chi tra 2000 e 2010 non ha pagato fino a 1000 euro : Le cartelle esattoriali per bolli auto non pagati tra 2000 e 2010, fino a un importo massimo di 1.000 euro, saranno stralciate proprio come gli altri debiti con l’erario inferiori a quella cifra. A confermarlo è stata la Commissione tributaria regionale Marche con la sentenza n. 692 del 16 settembre, facendo chiarezza sull’applicabilità anche alla tassa automobilistica del decreto fiscale varato l’anno scorso dal governo ...

Bollo auto - il condono per chi non ha pagato fa discutere : la rivolta social : Decine di utenti si stanno lamentando su Twitter della sanatoria del decreto fiscale 2019, che cancella i debiti per la...