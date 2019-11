Turista dispersa in mare su un gommone | sopravvive per 37 ore mangiando lecca-lecca

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 5 novembre 2019) Kushila Stein,neozelandese di 45 anni, è stata salvata nel Mar Egeo, a nord dell’isola di Creta. La donna si trovava a bordo di ungonfiabile ed è riuscita are per circa 37 oreunicamente. “Il corso dinza inpotrebbe averle salvato la vita”, ha dichiarato la madre Wendy Stein, che ha voluto ringraziato la guardia costiera greca. Effettivamente, Kushila ha saputo mantenere una calma invidiabile, prima avvolgendosi delle buste di plastica per tenersi al caldo, e poi mettendo sulla testa una busta rossa ed usando uno specchio per attirare l’attenzione dei soccorsi. Ha inoltre deciso di scrivere il nome di sua madre e i suoi contatti sul fianco del, temendo di nonre. Stando a quanto riporta la BBC, la donna stava aiutando un uomo britannico a ...

