Taranto | nascondeva la droga sotto le auto in sosta con una calamita

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 5 novembre 2019) Emanuela Carucci È stato denunciato dagli agenti di polizia un uomo di 28 anni già noto alle forze dell'ordine Spacciava e aveva inventato un modo per non farsi scoprire dalle forze dell'ordine. È stato denunciato in stato di libertà dai falchi della squadra mobile diun giovane uomo di 28 anni per detenzione ai fini di spaccio dinza stupefacente. Laera ben nascosta in un pacchetto di sigarette, ma non è tutto. Il giovane aveva, addirittura, ideato un marchingegno che gli consentiva di attaccare il pacchetto, con all'interno lalevetture in. In questo modo evitava di essere sorpreso da un eventuale improvviso controllo da parte delle forze dell’ordine. Il 28enne era già noto alla polizia ed è stato intercettato dagli agenti della questura in una zona commerciale della città, mentre passeggiava con fare nervoso sul marciapiede di ...

