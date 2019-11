Spazio | 12 bottiglie di vino sulla Iss per studiare l’invecchiamento

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 6 novembre 2019)spaziale, è proprio il caso di dirlo: dodicidirosso di un’azienda con sede a Lussemburgo sono state inviate alla Stazione spaziale internazionale in nome della scienza. Non quindi per essere bevute dagli astronauti, ma pergli effetti della microgravità e delle radiazioni spaziali sul processo di invecchiamento. La speranza è quella di sviluppare nuovi sapori e proprietà per l’industria alimentare. La stessa azienda ha poi messo a disposizione altre 12diai ricercatori che lavoranoTerra in modo da confrontare i lotti dopo un anno. Tutte le, quelleIss e quelleTerra, rimarranno sigillate e verranno conservate a 64 gradi Fahrenheit. Secondo i ricercatori, i due lotti avranno probabilmente un sapore diverso alla fine dell’esperimento. Le 12dirosso sono solo alcune delle cose ...

MicK_ele : Se facciamo pagare qualche centesimo in più per le altre bottiglie, quella della Sant'Anna diventerà automaticament… - BI_Italia : Una dozzina di bottiglie di #vino sono state mandate in orbita. Una volta tornate sulla Terra, potrebbero essere ve… - CouponOfferte : #29ottobre Relaxdays - Cantinetta per Vino, XXL Offre spazio per 48 bottiglie Antiscivolo gOfferta: ?? Passa da 1… -