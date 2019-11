Sicilia | Falcone | ' smembramento Ferrovia circumetnea non è in agenda'

Mafia : Di Pietro - 'Falcone mi disse che in Sicilia bisognava fare i conti con i mafiosi' : Palermo, 3 ott. (AdnKronos) - "Falcone mi disse che in Sicilia bisognava fare i conti con un terzo soggetto. Accanto ai politici e agli imprenditori, i mafiosi. Ne parlai con Borsellino, che però non mi disse quello che stava facendo, non mi disse che stava lavorando sul rapporto Mafia e appalti, e

Mafia : Di Pietro - ‘Falcone mi disse che in Sicilia bisognava fare i conti con i mafiosi’ : Palermo, 3 ott. (AdnKronos) – “Falcone mi disse che in Sicilia bisognava fare i conti con un terzo soggetto. Accanto ai politici e agli imprenditori, i mafiosi. Ne parlai con Borsellino, che però non mi disse quello che stava facendo, non mi disse che stava lavorando sul rapporto Mafia e appalti, e che stava ascoltando il pentito Mutolo. Mi disse però che dovevamo tornare a incontrarci, era convinto che in Italia ci fosse un ...

Processo Stato-mafia - Di Pietro : "Falcone mi disse - controlla gli appalti in Sicilia" : L'ex pm di Mani Pulite rievoca l'inizio dell'indagine su Tangentopoli. Borsellino mi confidò: "Bisogna fare presto". Un pezzo della tangente Enimont arrivata in Sicilia, a Salvo Lima

Sicilia : Falcone - 'su fondi Fesr allarmismo M5S - Regione pronta a chiarire' : Palermo, 1 ott. (AdnKronos) - "Non stranizza che il M5S tenti di fare allarmismo riguardo la Regione, rilanciando una notizia già chiarita nelle scorse settimane sull'ipotetico disconoscimento di 150 milioni euro dalla certificazione europea riguardo il Programma operativo Fesr 2014-2020". Così l'as

Quando Falcone finì sotto accusa per il ritorno del pentito Contorno in Sicilia. L’Antimafia pubblica i verbali : Le carte che raccontano l'isolamento del giudice. Le domande incalzanti di alcuni commissari a De Gennaro e all’ex boss. E intanto nessuno si occupava del fallito attentato dell'Addaura

Sicilia : Falcone - 'ricorso alla Consulta su norma appalti - Cgil pesca nel torbido' : Palermo, 26 set. (AdnKronos) - La Regione Siciliana difenderà dinanzi alla Corte Costituzionale la norma sugli appalti contenuta nel collegato alla finanziaria e impugnata dal Consiglio dei ministri. Ad annunciarlo è l'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone che, rispondendo alla presa