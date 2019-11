Posizioni aperte Agenzia del Demanio | inoltro candidatura con CV entro il 18 novembre

Posizioni aperte Fincantieri per diplomati e laureati : sedi in Liguria e Friuli : Attualmente, l'azienda Fincantieri offre nuove opportunità di lavoro per profili qualificati in funzione di mission system engineer per la divisione navi militari (ingegnere di sistema di missione) in possesso della laurea ad indirizzo tecnico-scientifico, meglio ancora se in ingegneria elettronica, di buyer per la divisione navi militari laureato in ingegneria meccanica, navale o gestionale ad indirizzo meccanico e industriale e di lead project ...

Posizioni aperte CRI e CNR : per educatori - ricercatori e operatori socio sanitari : La Croce Rossa Italiana e il Consiglio Nazionale delle Ricerche hanno indetto alcuni bandi di concorso pubblico, per l'inserimento di varie unità di personale in qualità di educatore, ricercatore e operatore socio sanitario OSS da collocare nelle proprie aree di lavoro situate sul territorio italiano. Posizioni aperte La CRI seleziona nuove risorse professionali con l'incarico di educatore possessore dei successivi titoli universitari e ...

Monte Paschi di Siena : Posizioni aperte per laureati in economia - matematica e statistica : Il gruppo bancario Monte dei Paschi di Siena è alla ricerca di nuove figure da inserire nel proprio organico: le unità selezionate verranno inserite in una delle sedi messe a disposizione. L’invio della candidatura potrà essere trasmessa esclusivamente online, utilizzando il form disponibile nella sezione "lavora con noi" sul sito web di MontePaschi, dedicata appositamente alla ricerca di nuovo personale. Si ricercano le seguenti figure Stage ...

Assunzioni Banca Bnl - Posizioni aperte per laureati e neolaureati in tutta Italia : Nuove offerte di lavoro per coloro che aspirano ad essere impiegati nel settore Bancario: posizioni libere in diverse regioni Italiane. Nelle ultime ore, infatti, il gruppo Bnl (Bnp Paribas) ha divulgato la notizia di posti disponibili per risorse da inserire nella 'Rete Life Banker'. Il ruolo del 'Life Banker' consiste nel presentare, e in seguito consigliare, sia i prodotti Bancari consueti ed usuali, sia gli ulteriori servizi e prodotti ...

Offerte di lavoro in Bartolini : 40 Posizioni aperte per diplomati e laureati : L'azienda Bartolini, da anni impegnata nell'attività di corriere espresso, svolgendo compiti di distribuzione e ritiro merci, apre le sue selezione per 40 posizioni lavorative, con contratti di lavoro part-time e full-time. Assunzioni Bartolini: 40 profili ricercati in varie zone d'Italia Attualmente il sito ufficiale dell'azienda riporta ben quaranta (40) posizioni aperte. Di seguito, vengono riportate alcune ma non tutte le opportunità di ...

Concorsi professioni sanitarie - infermieri - Oss : 16 Posizioni aperte fino a ottobre : Attualmente, alcuni enti pubblici come l'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Materno Infantile, la Residenza Protetta per Anziani e l'Azienda Unità Sanitaria Locale hanno indetto diversi bandi di concorso pubblico per l'assegnazione di vari posti di lavoro rivolti a personale professionale in funzione di dirigente delle professioni sanitarie, infermiere e operatore socio sanitario Oss, da collocare presso le proprie strutture ...