Maltempo | nubifragio nel Cesenate | allagamenti e disagi

Maltempo a Roma - allagamenti e alberi caduti dopo un forte nubifragio. LE FOTO : Una violenta perturbazione ha colpito ieri, 3 novembre, la Capitale: alberi caduti, cornicioni e tegole pericolanti, auto in panne e numerose chiamate ai Vigili del fuoco. Tra le zone più colpite Portuense, Cinecittà, Tiburtina e Castelli Romani

?Maltempo - in Liguria e Toscana è caos : donna ferita da una frana nel Tigullio. Nubifragio a Roma : Maltempo diffuso in tutta Italia. La regione più colpita è la Liguria spazzata dal vento e dalla pioggia, che hanno provocato esondazioni ed allagamenti. Una tromba d'aria nel...

Maltempo : cordoglio Miccichè per vittima nubifragio Siracusa : palermo, 26 ott. (Adnkronos) - "Esprimo il mio più profondo cordoglio per la morte di Giuseppe Cappello, agente di polizia penitenziaria, travolto dal nubifragio che si è abbattuto tra Pachino, Noto e Rosolini". Così il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè ha voluto far pervenire ai familiari del

Maltempo : nubifragio a Messina - cade un cartellone sull’autostrada : Un nubifragio ha colpito oggi Messina e provincia causando diversi rallentamenti nella circolazione e allagamenti. Il forte vento e la pioggia della notte hanno causato la caduta di un cartellone sull’autostrada A20 Messina-Palermo, nei pressi dello svincolo di Rometta. I vigili lo hanno rimosso il cartellone e permesso il ripristino della normale circolazione. Per l’allerta meteo oggi il sindaco Cateno De Luca aveva disposto ieri la ...

Sicilia sotto forte Maltempo : nubifragio su Sciacca e Agrigento : Il potente temporale V-shaped che sta attraversando la Sicilia dal tardo pomeriggio sta causando innumerevoli disagi e allagamenti. Dopo l'alluvione lampo abbattutosi sul trapanese, ora è il turno...

Nord Italia travolto dal Maltempo : nubifragio a Milano : Lombardia, Piemonte e Liguria battuti dall piogge. Sotto osservazione Seveso e Lambro, disagi ai pendolari. Allagamenti nel Savonese

Maltempo - allerta rossa in Liguria. Nubifragio a Milano : La violenta ondata di Maltempo che si è abbattuta sul nord dell'Italia in queste ultime ore sta già provocando ingenti danni e disagi tra la Liguria e la Lombardia. La protezione civile ha dichiarato allerta rossa tra la provincia di Genova e quella di Savona.Il bollettino diffuso all'alba di oggi dall'ARPAL parla chiaro: Una potente struttura temporalesca organizzata sta spazzando la Liguria. Nella notte ha interessato dapprima l'imperiese ...

Maltempo - nubifragio a Milano : città allagata. Allerta rossa in Liguria fino alle 15 : Un nubifragio in corso dalla scorsa notte sta provocando grossi disagi a Milano, con gran parte della città allagata. Il fiume Seveso è vicino all'esondazione - è alla...

Maltempo - nubifragio a Milano : allagata gran parte della città : Un forte temporale sta provocando danni e disagi a Milano: gran parte della città è allagata. Il fiume Seveso sta aumentando di livello ed è vicino all’esondazione – “soglia di attesa 2” – con diverse zone a rischio, tra cui la 2 e la 9, i quartieri Isola, viale Zara e piazzale Istria. Innumerevoli gli interventi dei vigili del fuoco e della polizia locale per sottopassi e scantinati allagati. L'articolo Maltempo, ...

Maltempo Napoli : violento nubifragio - allagata stazione sotterranea : A causa dei danni causati dal Maltempo, dalle 4 di oggi è sospeso il traffico ferroviario sul tratto metropolitano della Linea 2 tra Napoli Campi Flegrei e Napoli San Giovanni Barra: il violento nubifragio che si è abbattuto sulla città ha provocato l’allagamento della stazione sotterranea di Piazza Garibaldi, con erosione della massicciata, e guasti ai sistemi tecnologici per il distanziamento dei treni. Sul posto sono intervenute le ...

Allerta Meteo - è una Domenica di forte Maltempo : incubo alluvione su Lazio e Toscana - nubifragio a Roma : Allerta Meteo – A poche ore dallo scoccare dell’Equinozio d’Autunno, l’Italia sta vivendo una Domenica di forte maltempo: forti piogge e temporali stanno interessando gran parte del Centro/Nord, con i fenomeni più estremi concentrati nel Lazio e in Toscana dove già dalle prime ore del mattino si stanno verificando piogge intense. Nell’area fin qui più colpita dalle piogge, spiccano i 35mm caduti a Marta sul Lago di ...

Maltempo Sicilia : nubifragio e grandinata a Ragusa - allagamenti : Maltempi in Sicilia sopratutto nel Ragusano dove si sono verificati disagi e allagamenti. Il muraglione che delimita un’area condominiale tra via Di Vittorio e il parcheggio Colombardo alle spalle della questura di Ragusa, p in parte crollato. Negozi, scantinati e magazzini sott’acqua, pioggia battente e grandine con chicci grossi come noci ha paralizzato la citta’ tra le 14,30 e le 15. La situazione piu’ critica nelle ...

Maltempo Toscana - nubifragio a Manciano : 24 millimetri in 15 minuti : Forte Maltempo in Toscana in particolare in provincia di Grosseto: a Manciano nel primo pomeriggio si è verificato un nubifragio. Secondo quanto spiegato dal Comune, Attualmente, sono caduti “in soli 15 minuti ben 24 millimetri di pioggia a una velocità di 91 millimetri orari. La pioggia caduta in totale è ben oltre i 30 millimetri in poco meno di mezz’ora”. L’ufficio di protezione civile comunale, in raccordo con il ...