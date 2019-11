Ex Ilva | Gualtieri | Fare tutto per evitare esito drammatico

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 5 novembre 2019) “Penso che un paese serio debbail possibile e il necessario perquello che sarebbe unnegativo”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Roberto, nel corso dell’audizione sul dl fisco, rispondendo a domande dei deputati sulla situazione dell’ex. “mi è piaciuto il titolo di un quotidiano che ha citato le parole dell’ormai ex presidente della Bce, Mario Draghi: whatever it takes...”.

