Addio a Mario Cotelli | fu allenatore della nazionale italiana di sci | aveva 76 anni

Il sobrio Addio di Mario Draghi : “La lascio in buone mani”. Lagarde : è un’eredità che esorta all’eccellenza : Le finestre dell'Eurotower non lasciano entrare molta luce nel nebbioso pomeriggio in cui Mario Draghi da' il suo addio formale agli uffici dai quali ha diretto per 8 anni la politica monetaria europea. Grigio e freddo il tempo fuori, sobrio il tono della cerimonia nel salone dentro al grattacielo dell'Ostend. Centinaia di composti colleghi ed ex colleghi hanno salutato l'ultimo discorso del presidente con una breve standing ovation che si e' ...