War of The Worlds su Fox arriva la serie originale con Gabriel Byrne e Elizabeth McGovern

“War of the Worlds” - dal 4 novembre su Fox arrivano gli alieni : Il countdown all'invasione aliena è iniziato. Dal 4 novembre alle 22.05 su Fox (Sky, 112), andrà in onda "War of the Worlds", la serie tratta dal romanzo fantascientifico e apocalittico di H.G. Wells ambientata ai giorni nostri (prodotta da CANAL + e Fox Networks Group Europe & Africa) di cui vediamo una clip in anteprima. Al centro della trama il primo contatto extraterrestre grazie all'intercettazione di una trasmissione proveniente da ...

BioWare : il responsabile del live service di Anthem - Chad Robertson - lascia la compagnia : Chad Robertson è il responsabile del live service di Anthem ed ha annunciato tramite i suoi profili social che abbandonerà la compagnia verso la fine di questa settimana. Robertson lascia la compagnia dopo una carriera durata ben 14 anni:"Questa è la mia ultima settimana con BioWare, sono stato nella compagnia per 14 anni e sono grato di poter essere stato parte di tutto questo. SW:TOR, Anthem, lo studio di Austin e BioWare sono in buone mani, ...

Star Wars : The Old Republic ha registrato quasi un miliardo di dollari in entrate totali : Star Wars: The Old Republic è un titolo MMORPG lanciato da BioWare nel 2011 e nonostante siano passati otto anni dalla sua uscita, il gioco continua a macinare guadagni. All'inizio il titolo era disponibile attraverso la sottoscrizione di un abbonamento, ma EA dopo poco meno di un anno ha deciso di renderlo free-to-play con elementi disponibili per l'acquisto attraverso microtransazioni.La casa editrice Elctronic Arts ha annunciato durante una ...

The Mandalorian - il nuovo trailer della serie tv di Star Wars : https://www.youtube.com/watch?v=XmI7WKrAtqs “Il cacciatore di taglie è un mestiere complicato“: è questa l’ammissione che si sente pronunciare nel nuovo trailer di The Mandalorian, la prima serie tv live-action tratta dall’universo narrativo di Star Wars. La produzione farà il suo debutto negli Stati Uniti sulla piattaforma Disney+, che il colosso cinematografico lancia il prossimo 12 novembre (da noi nel 2020) ...

PS4 in un bundle natalizio che include The Last of Us Remastered - God of War e Horizon Zero Dawn? : Un eventuale bundle con inclusi titoli del calibro di The Last of Us Remastered, God of War, e Horizon Zero Dawn potrebbe essere un'occasione imperdibile per tantissimi di giocatori, quanto meno se le voci di corridoio venissero confermate.Come possiamo vedere, infatti, alcune indiscrezioni vorrebbero l'arrivo di un bundle con i suddetti giochi inclusi assieme a PS4. Si tratta di tre grandissimi capolavori Sony, nonché di alcuni dei titoli più ...

Batman Arkham Legacy potrebbe essere annunciato ai The Game AWards. Sarà incluso l'arco narrativo della Corte dei Gufi? : Continuano a emergere indiscrezioni sul prossimo gioco di Batman, che dovrebbe intitolarsi Batman Arkham Legacy.Pochi giorni fa, erano spuntati dei rumor sul presunto gioco, provenienti dall'affidabile insider Sabi. Affidabile perché all'epoca dell'E3 2019 svelò in anticipo praticamente tutti gli annunci di Microsoft e Nintendo. Dunque, le notizie provenienti da Sabi sul nuovo Batman possono essere ritenute abbastanza accurate, anche se ...

EdWard Norton e il suo trionfo da regista con Motherless Brooklyn : “Ho letto quel personaggio e ho voluto farlo mio” : https://www.youtube.com/watch?v=fMt4BFBR2hY Erano anni che Edward Norton inseguiva l’idea di realizzare Motherless Brooklyn. Un film da regista dopo il modesto esordio in quel ruolo decenni fa con Tentazioni d’amore, che sentiva profondamente di dover fare. C’è di mezzo il legame con il nonno, ma anche il grande cinema del passato richiamato dall’ambientazione e dal genere, un legame potentissimo con New York e (si sente molto nel film), uniti ...

«Motherless Brooklyn – I Segreti di una città» - EdWard Norton ha sfornato un noir interessante : IF/Se... Se. Vi rimarrà in testa questa congiunzione dopo la visione di Motherless Brooklyn – I Segreti di una città, scritto, diretto, prodotto e recitato da Edward Norton, lo stesso che grida di continuo quel “se”. Affetto dalla sindrome di Tourette, il suo detective furbo e a tratti involontariamente comico Lionel Essrog, che ha aperto la Festa del Cinema di Roma 2019, deve risolvere una questione importante, ...

EdWard Norton in ‘Motherless Brooklyn – I segreti di una citta’ alla Festa del Cinema di Roma 2019 : E’ stato presentato oggi alla Festa del Cinema di Roma “Motherless Brooklyn – I segreti di una citta’”, l’ultimo film di e con Edward Norton, adattamento dell’omonimo libro di Jonathan Lethem. Siamo negli anni 50’, Lionel Essrog e’ un giovane investigatore privato affetto dalla sindrome di Tourette, che non ha mai conosciuto la sua famiglia, essendo vissuto fin da piccolo in un orfanotrofio. Deve tutto a Frank Minna (Bruce Willis), il suo ...

“Motherless Brooklyn – I segreti di una città” - il ritorno di EdWard Norton che recita e dirige un noir in una New York schizofrenica : Orfani ma figli di una metropoli perennemente mutante, gli abitanti della New York a fine Anni 50 gravitano sull’orlo di una svolta necessaria per dimenticare guerre e crack finanziari. C’è chi se ne approfitta – come il cinico magnate Moses Randolph, semi-padrone della città – e chi vi galleggia come Lionel Essrog, detective privato affetto dalla sindrome di Tourette. Il suo cervello, “che contiene una parte anarchica incontrollabile” sembra ...

Untitled Goose Game e la sua simpatica oca si aggiudicano il premio Game of the Year agli Australian Game Dev AWards : Untitled Goose Game ha ricevuto il premio Game of the Year agli Australian Game Developer Awards, uno dei due trofei vinti dallo sviluppatore House House.Lo studio con sede a Melbourne ha ricevuto sia il premio Game of the Year che il premio Best Sound Design per Untitled Goose Game, un gioco che ha riscosso un grande successo presso la critica e i giocatori da quando è stato lanciato il 20 settembre.In un'intervista con ABC News, House House ha ...

Con The Last of Us Part II Naughty Dog sta ottenendo il massimo dall'hardWare PS4 : I giochi di Naughty Dog non mancano mai di impressionare non solo dal punto di vista narrativo ma anche tecnico. Con l'uscita di The Last of Us Part II lo studio sta cercando di superare se stesso e di spingere i confini hardware ancora una volta.Durante un'intervista, Neil Druckmann ha affermato che, proprio come il suo predecessore, The Last of Us Part II spingerà l'hardware al limite assoluto, e per questo motivo il gioco avrà ambienti molto ...