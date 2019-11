Romina Power | Ylenia è scomparsa 25 anni fa Vi prego | aiutatemi a ritrovarla

Fonte : blogo

(Di lunedì 4 novembre 2019) Non smette di sperare e di crederci,, che a ben 25dalla sua, ancora chiede aiuto online affinché sua figliapossa essere ritrovata.Soltanto ieri sera, sul suo profilo ufficiale Twitter così come su Instagram,ha condiviso una foto di sua figliada giovane, quando aveva soltanto 23non ha mai abbandonato la speranza che sua figlia,a New Orleans proprio 25fa, sia ancora viva. In uno struggente tweet,condivide tutte le sue speranze, e tutto l'immenso amore che ancora nutre nei confronti della figlia: "November is the month in whichwas born. She went missing in USA in january 1994. She was 23 years old. I have never given up hope of embracing her again. I know she must have changed since then, but if anyone recognizes a woman who looks like this girl, please contact me" scrive, ...

