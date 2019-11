Milan | Pioli non punta il dito contro la squadra | “la strada è quella giusto | mi aspetto

Fonte : sportfair

(Di lunedì 4 novembre 2019) L’allenatore rossonero ha commentato la sconfitta subita a San Sirola Lazio, esprimendo soddisfazione per la prestazione fornita dalla suaEnnesima sconfitta per ilche, dopo il successo striminzito ottenutola Spal, cede alla Lazio fornendo una prestazione non tutta da buttare. Parte proprio da qui l’analisi di Stefano, che non se la sente dire illa propria, colpita nel finale da una fiammata di Correa. Spada/LaPresse Intervistato sull’andamento dell’in, l’allenatore rossonero ha sottolineato: “laè in crescita, era importante vincere per tante cose ma lala prestazione l’ha fatta creando anche dei pericoli alla difesa avversaria. Lagiusta anche se abbiamo perso ancora. Dobbiamo pensare ad alzare il livello delle nostre prestazioni. Ho visto una ...

