Ecco le principali novità per le app Benessere Digitale | Google Messaggi e Google News

Halloween porta streghe - mostri e fantasmi - ma anche tante offerte Android : Ecco le principali proposte : Halloween sta arrivando e sono tante le proposte dedicate lanciate dalle principali catena di elettronica: ecco le offerte Android delle promozioni di MediaWorld, Unieuro, Euronics e Trony. L'articolo Halloween porta streghe, mostri e fantasmi, ma anche tante offerte Android: ecco le principali proposte proviene da TuttoAndroid.

Gli eSports protagonisti al Festival dello Sport di Trento : Ecco i principali trend : La seconda edizione del Festival dello Sport di Trento ha visto l’introduzione degli eSports, un fenomeno che si è inserito alla perfezione all’interno di un evento in cui “il fenomeno, i fenomeni” era il tema centrale. La galleria museale Piedidicastello è stata allestita ad hoc per raccontare questo fenomeno crescente. Accanto agli schermi e alle […] L'articolo Gli eSports protagonisti al Festival dello Sport di Trento: ecco i principali ...

Manovra : Cdm - Ecco i principali provvedimenti approvati (5) : (Adnkronos) – 12. DETRAZIONI ‘ Vengono prorogate le detrazioni per la riqualificazione energetica, gli impianti di micro-cogenerazione e le ristrutturazioni edilizie, oltre a quelle per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici di classe energetica elevata a seguito di ristrutturazione della propria abitazione. Viene introdotta per il 2020 una detrazione per la ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici (il ...

Manovra : Cdm - Ecco i principali provvedimenti approvati : Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili e il disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020 ‘ ...

Manovra : Cdm - Ecco i principali provvedimenti approvati (3) : (Adnkronos) – 5. FAMIGLIE ‘ Vengono destinate ulteriori ingenti risorse agli interventi per la famiglia, che saranno oggetto di un piano di razionalizzazione e semplificazione. 6. SALUTE ‘ Si prevede la cancellazione del cosiddetto superticket in sanità, a partire dalla seconda metà del 2020, con un corrispondente incremento delle risorse previste per il sistema sanitario nazionale, destinate comunque ad aumentare nel prossimo ...

Manovra : Cdm - Ecco i principali provvedimenti approvati (4) : (Adnkronos) – 9. INVESTIMENTI PUBBLICI E PRIVATI E AMBIENTE ‘ Si istituiscono due nuovi fondi per finanziare gli investimenti dello Stato e degli enti territoriali e un fondo per contribuire (con garanzie, debito o apporto di capitale di rischio) alla realizzazione di investimenti privati sostenibili nell’ambito del green new deal. A queste risorse vanno aggiunte quelle relative al sostegno degli investimenti privati sotto ...

Manovra : Cdm - Ecco i principali provvedimenti approvati : Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili e il disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020 ...

Ecco quanto costa una nuova SIM con i principali operatori italiani : Acquistare una nuova SIM ha un costo variabile a seconda dell'operatore telefonico e del canale di vendita scelti. Ecco come funziona con i principali operatori L'articolo Ecco quanto costa una nuova SIM con i principali operatori italiani proviene da TuttoAndroid.

Windows 10 versione 1909 in arrivo - Ecco le novità principali : Come ogni anno, a ottobre Microsoft diffonde un pacchetto di aggiornamenti per Windows 10. A questo giro non sono previsti grandi sconvolgimenti, ma aggiornamenti minori relativi alle notifiche, alla schermata di blocco, all’ambiente desktop, al calendario e altro. Con la versione 1909 di Windows 10 sarà più facile accedere alle impostazioni di notifica grazie a un nuovo link “Gestisci notifiche” nel Centro operativo, che ...