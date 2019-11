‘Clostridium difficile’ | la terribile infezione che necessita del trapianto di batteri

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 5 novembre 2019) Ildi microbiota (il mix diintestinali) da un donatore sano dimezza il periodo di degenza nei pazienti ricoverati per la temibileda ‘Clostridium difficile‘ e ne aumenta la sopravvivenza nel tempo. E’ quanto dedotto da uno studio pubblicato sugli Annals of Internal Medicine da ricercatori della Fondazione Policlinico Universitario Gemelli Irccs di Roma. Il dato è’ destinato a cambiare la pratica clinica ospedaliera, sostiene Antonio Gasbarrini, Direttore dell’Area Medicina Interna, Gastroenterologia e Oncologia medica della Fondazione, che ha coordinato il lavoro. Lo studio attesta in via definitiva l’efficacia deldi microbiota intestinale (Fmt) da donatori sani contro un’spesso difficilissima e pericolosa, quella da Clostridium difficile: ilaumenta la sopravvivenza a lungo termine di ...

