“Voglio una ragazza vergine con certificazione” e la De Filippi lo caccia dallo studio di

Terremoto San Giuliano di Puglia - una delle bambine sopravvissute ora fa la maestra : “Voglio ricambiare la solidarietà ricevuta” : Aveva sette anni quando alle 11.32 del 31 ottobre del 2002 una scossa di Terremoto di magnitudo 6 fece crollare la scuola dove stava facendo lezione assieme ai compagni, a San Giuliano di Puglia, uccidendo 27 bambini e una maestra. Veronica D’Ascenzo è sopravvissuta a quella tragedia e ora, diciassette anni dopo, è diventata maestra: “Ho voluto fare un lavoro – ha spiegato a Tagadà su La7 – che mi desse modo di ricambiare ...

Una speranza di Paolo Chillè - parte per la California per curarsi dal tumore : “Voglio guarire” : Paolo Chillè, il ragazzo di Messina affetto da una rara forma di tumore in fase metastatica all'interno della gabbia toracica, partirà il 21 ottobre per gli Stati Uniti d’America per essere curato a Santa Monica, in California, dove ad attenderlo ci sarà un'equipe di medici che lo visiterà per provare terapie sperimentali al suo delicatissimo caso. Una vera e propria gara di solidarietà che ha permesso a Paolo e alla sua famiglia di tornare a ...

Fiorentina : UFFICIALE - Castrovilli fino al 2024 : “Voglio diventare una bandiera” : Ora è UFFICIALE, Castrovilli ha prolungato il suo contratto con la Fiorentina fino al 2024. Nero su bianco per un matrimonio destinato a prolungarsi ancora a lungo. Il centrocampista viola, come riportato da “Sportmediaset“, ha colto l’occasione per sottolineare tutta la sua felicità e gratitudine: “Essere un simbolo della Fiorentina mi farebbe piacere. Sono qui […] L'articolo Fiorentina: UFFICIALE, Castrovilli ...

Juventus - il sogno di mercato parla del suo futuro : “Voglio una big” : Juventus – L’esterno offensivo della Dinamo Zagabria, Dani Olmo, parla del suo futuro, svelando i propri obiettivi per la stagione in corso e per gli anni a venire. Il giovane è consapevole delle aspettative intorno a lui e sogna in grande. Juventus, Dani Olmo sogna una big Le parole dell’unger 21 spagnolo: “Euro 2020? Lavoro per questo. So che è molto difficile ci sono giocatori molto bravi, ma ho fiducia in me stesso e ...

Anwar Haddouchi - faccia a faccia in un carcere siriano col “Boia di Raqqa” sospettato di oltre 100 decapitazioni e di aver finanziato gli attentati di Parigi e Bruxelles : “Voglio avere una vita normale in Belgio” : La faccia pulita, con capelli e barba rasati di fresco. Sorride, così notiamo che gli manca un incisivo. Siamo seduti a un metro da lui, nella base delle Forze Democratiche Siriane (Sdf) di Rmelan, nella regione a maggioranza curda del Rojava, nord-est della Siria. Quello che ci troviamo davanti, però, non è un prigioniero qualunque, non è un semplice “cittadino” dell’ormai defunto Califfato. Il suo vero nome è Anwar Haddouchi, ma durante la ...

Fernando Alonso pronto per il Rally del Marocco : “Voglio una gara senza problemi. Obiettivo? Accumulare chilometri” : Fernando Alonso è carico in vista dell’inizio del Rally del Marocco: l’ex pilota di F1 non vede l’ora di gareggiare Tutto pronto per il Rally del Marocco, gara che prenderà il via domani all’alba da Fez e vedrà impegnato anche Fernando Alonso. Sono 5 le tappe previste: la 1ª da Fez a Erfoud, nel sud del Paese; la 2ª e la 3ª con partenza e arrivo a Erfoud; mentre la 5ª vedrà il ritorno a Fez. Fernando Alonso è carico ...

Lory Del Santo fa una confessione clamorosa : “Voglio una bambina…” : Lory Del Santo dopo il dolore per la perdita del figlio: “Vorrei una bimba in affido” L’anno scorso è stato davvero terribile per Lory Del Santo. Difatti quest’ultima ha perso suo figlio. Una perdita che l’ha segnata molto ovviamente. Tuttavia la donna ha sempre mostrato di avere un carattere forte e deciso. E dopo tanti mesi è riuscita a reagire al grande dolore, tornando anche in Tv a fare il suo lavoro di ...

Sampdoria - Di Francesco : “Voglio una squadra col coltello tra i denti - il Ferraris deve essere una bolgia” : “Sicuramente affrontare l’Inter di Conte che parla di ferocia ci deve dare ulteriori stimoli: noi non dovremo essere da meno. Voglio vedere la squadra scendere in campo con il coltello tra i denti”. Domani la Sampdoria ospita a Marassi l’Inter capolista. Queste le parole del tecnico Eusebio Di Francesco in conferenza stampa. “Mi aspetto una bolgia domani pomeriggio. Il ‘Ferraris’ deve tornare ad ...

Ciclismo - Davide Cassani sull’Italia ai Mondiali : “Voglio una squadra d’assalto che corra senza badare agli avversari” : Domenica 29 settembre si avvicina e nella prova in linea maschile dei Mondiali 2019 di Ciclismo l’Italia vorrà lasciare il segno. Il titolo iridato manca da undici anni, l’ultimo sigillo fu di Alessandro Ballan a Varese con quello scatto da finisseur che infiammò il pubblico presente in strada. La compagine guidata dal CT Davide Cassani farà di tutto per interrompere il digiuno in Yorkshire ma non sarà affatto facile. I rivali ...

