Parrucchiere Cristiano Ronaldo ucciso a coltellate Trovato in hotel Sangue

Ucciso a Zurigo il Parrucchiere delle star e di Cristiano Ronaldo : Francesca Galici È stato Ucciso con diverse coltellate il parrucchiere portoghese Ricardo Marques Ferreira, trovato morto in una stanza d'hotel a Zurigo . L'uomo aveva 49 anni e lavorava anche con Cristiano Ronaldo È stato trovato morto a Zurigo Ricardo Marques Ferreira, il parrucchiere di Cristiano Ronaldo e di molte altre celebrità. L'uomo, 49 anni, era originario di Madeira, la stessa isola del campione della Juventus col quale ...

