Gol Piatek o autogol Bastos? La decisione per il Fantacalcio

Live Roma-Milan 0-0 : Leao panchina Piatek e sfiora il Gol : E' una sfida molto delicata quella in programma tra Roma e Milan alle ore 18. Entrambe le compagini vivono un momento non facile della stagione: i giallorossi vengono dal pareggio a reti bianche...

Riscossa Polonia. Dopo Milik - torna al Gol Piatek (ma al Milan non basta) : Ieri Milik, stasera Piatek. Il ritorno dei polacchi del gol. Piatek questa sera ha rotto il digiuno e fermato la presunta crisi personale. Non quella del Milan che non è riuscito ad andare oltre il pareggio in casa col Lecce per 2-2. Un gol di Piatek a un quarto d’ora dalla fine sembrava aver dato la vittoria ai rossoneri. E la prima vittoria al nuovo allenatore Pioli. Ma non avevano fatto i conti con la combattività del Lecce di Liverani ...

Diretta/ Torino Milan - risultato 0-1 - streaming video e tv : Gol di Piatek! : Diretta Torino Milan streaming video e tv: orario, quote e risultato live del match valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A.

LIVE Torino-Milan 0-1 - Serie A in DIRETTA : si va all’intervallo con i rossoneri in vantaggio grazie al Gol su rigore di Piatek : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Decide al momento il gol dal dischetto di Piatek, un primo tempo dove il Milan ha legittimato il vantaggio per 0-1 di fronte a un Torino imballato e poco pericoloso. Sirigu fra i migliori in campo. Termina il primo tempo. 45+3′ OCCASIONISSIMA PER BELOTTI CHE ANTICIPA DONNARUMMA IN USCITA! Il capitano del Toro controlla male spendendo alto in precario equilibrio, ma con la porta ...

Milan-Inter - nerazzurri avanti a 2.35. Sfida del Gol Piatek Vs Lukaku su Sisal Matchpoint : favorito il belga : Nella quarta di campionato si gioca il Derby della Madonnina che, dopo anni di delusione, torna ad essere di alta classifica. L’Inter di Conte arriva all’edizione 193 della stracittadina da prima della classica, a punteggio pieno dopo tre vittorie consecutive – cosa che non accadeva dal dicembre 2017 ai tempi di Spalletti – con 7 reti fatte e solo 1 subita. Il Milan di Giampaolo è indietro di poco, dopo la sconfitta all’esordio ...

Il Milan vince a Verona : Var - espulsioni e Piatek-Gol - Giampaolo respira : Un Milan non bello ha vinto di misura, in trasferta, contro il Verona. Al "Bentegodi" successo di rigore dei rossoneri, grazie al penalty trasformato da Piatek al 23' della ripresa. I veneti hanno giocato in dieci uomini, per il rosso diretto inflitto ai danni di Stepinski, dal 21' del primo tempo m

Piatek torna al Gol e il Milan si prepara al derby con un successo : Mister Giampaolo aveva chiesto un successo che avrebbe regalato al Milan più consapevolezza sulla strada del derby e indicato nel