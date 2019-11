Ciclocross | Superprestige 2019-2020 | un ciclone si abbatte su Ruddervoorde! Mathieu Van

Fonte : oasport

(Di domenica 3 novembre 2019) Come Odisseo che di ritorno nella sua Itaca uccise, col suo arco, tutti i Proci che volevano chiedere la mano di Penelope,Van der Poel (Corendon-Circus) fa il suo esordio stagionale nel, nella prova di Ruddervoorde del, e spazza via tutti i rivali, incluso quell’Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) che fino ad oggi, in sua assenza, aveva dominato. Secondo posto per uno stoico Laurens Sweeck (Pauwels Sauzen-Bingoal), l’ultimo a cedere dinnanzi al fenomeno neerlandese, mentre chiude sul gradino più basso del podio un Toon Aerts (Telenet-Fidea) che, forse, troppo triste per il ritorno dell’Olandese Volante non è, dato che, oggi, per la prima volta in stagione, è riuscito a mettersi dietro Iserbyt, il quale si è consumato eccessivamente nel tentativo di tener testa al campione del mondo. Parte fortissimo Eli Iserbyt che dopo la prima curva ...

ventolaterale : RT @TeoMatt89: Restando nel #ciclocross, domenica a Ruddervoorde, nel quarto evento del #Superprestige, torna alle corse Mathieu Van der Po… - TeoMatt89 : Restando nel #ciclocross, domenica a Ruddervoorde, nel quarto evento del #Superprestige, torna alle corse Mathieu V… - gcnItalia : Che tipo di crisi hai avuto andando in bici? -