Varriale | «De Ligt non l’hanno sanzionato | Callejon sì Non si capisce più nulla»

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 2 novembre 2019) Tanti i commenti social sul rigore negato al Torino e soprattuto sull’ennesimo fallo di mano di Denon. Anche il giornalista della Rai Enricosu Twitter ha sottolineato l’ingiustizia avvenuta, paragonandola con l’episodio,, dicontro la Roma Ancora un fallo di mano di #De, sarebbe da rigore visti i precedenti, l’ultimo quello di oggi all’ Olimpico, ma #Doveri non fischia e VAR non interviene. Ormai non sipiú.#ToroJuve — enrico(@real) November 2, 2019 L'articolo: «Denon l’hannosì. Non sipiù» ilNapolista.

