Migranti : Palermo - fiori sulle tombe dei morti senza nome (2) : (Adnkronos) - L'iniziativa, chiamata, "Per una morte degna", è giunta alla quarta edizione. Grazie al Forum antirazzista, "per ricordare, non un gesto asettico, ma per fare memoria vera per tutti i morti che arrivano nei nostri cimiteri", dice Toni Scardamagna, dei laici comboniani. Che lamenta lo s

Migranti : Palermo - fiori sulle tombe dei morti senza nome : Palermo, 2 nov. (Adnkronos) – Un fiore su ogni tomba dei Migranti morti senza nome. Su un loculo si legge “Bambino” con un numero e il nome della nave che lo ha recuperato e la data. Oppure “Donna”, e ancora “Uomo”, sempre con un numero accanto. E nient’altro. E’ l’iniziativa del Foruma antirazzista di Palermo, insieme con i laici comboniani e Mediterranea Saving Humans ...

Migranti - il palcoscenico come via di riscatto : a Palermo richiedenti asilo diventano attori : Ieri erano cinque residenti asilo e un rifugiato, oggi sono un tecnico del suono e uno della luce, un attore, un organizzatore, un costumista e un trainer. Sei Migranti, arrivati via mare insieme a centinaia di altre persone dall’Africa, sono diventati parte di una compagnia teatrale che lavora in tutta Italia. Un vero e proprio lavoro cominciato con un semplice invito a teatro. Tutto è iniziato infatti con alcuni biglietti per uno ...

Migranti : vescovo Bedford-Strohm - 'ammiro Palermo - esempio di convivenza pacifica' : Palermo, 4 ott. (AdnKronos) - "Oggi non festeggiamo la cittadinanza onoraria per me, che mi rende felice ma celebriamo una prospettiva della convivenza civile tra persone diverse, di diverse religioni, di provenienza diversa. Una convivenza che supera l'odio e dimostra che tutte le persone possono v

Migranti : #sullavitanonsitratta - 8 barche di cartone e rose bianche nel mare di Palermo (4) : (AdnKronos) - Dai sindacati anche le cifre della situazione palermitana. "Sono circa 35mila gli stranieri che soggiornano legalmente a Palermo – ha proseguito il coordinatore Uil Palermo Gianni Borrelli - E registriamo un fenomeno nuovo: molti arrivi dal Sud America, soprattutto da Colombia e Venezu

Migranti : #sullavitanonsitratta - 8 barche di cartone e rose bianche nel mare di Palermo (2) : (AdnKronos) - Le otto piccole barche di cartone sono state realizzate da Cgil, Cisl e Uil per ricordare, una per ogni anno, le vittime dei naufragi, con la scritta in nero del drammatico conto delle vittime: 368 morti il 3 ottobre 2013, 3.538 morti nel 2014; 3.771 nel 2015; 5.096 nel 2016; 3.139 nel

Migranti : #sullavitanonsitratta - 8 barche di cartone e rose bianche nel mare di Palermo : Palermo, 3 ott. (AdnKronos) – Le otto barche distese sul molo, su una stuoia azzurro mare, a ricordare tutti i naufragi avvenuti dal 3 ottobre 2013 a oggi, con il numero drammatico delle vittime scritto sulla fiancata. Subito dopo il lancio di rose bianche, nello specchio di mare della Cala, con un bigliettino #sullavitanonsitratta scritto dai bambini presenti. E’ così che Cgil, Cisl e Uil Palermo, questo pomeriggio, hanno ...

Migranti : giornata memoria - coperte termiche ai balconi del Comune di Palermo : Palermo, 3 ott. (AdnKronos) - coperte termiche sui balconi di Palazzo delle Aquile, a Palermo. L'amministrazione comunale ha aderito anche quest'anno alla 'giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione' indetta nel 2016 dal parlamento. Quest'anno il Comune ha aderito alla concomitant

Migranti : 3 ottobre - a Palermo la manifestazione '#sullavitanonsitratta' (2) : (AdnKronos) - Alla manifestazione parteciperanno don Giuseppe Bucaro, parroco di San Mamiliano, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando e il presidente della Consulta delle Culture Ibrahima Kobena. Tre testimoni racconteranno la loro esperienza dell'arrivo a Palermo e la loro integrazione in città. A

Migranti : 3 ottobre - a Palermo la manifestazione ‘#sullavitanonsitratta’ (2) : (AdnKronos) – Alla manifestazione parteciperanno don Giuseppe Bucaro, parroco di San Mamiliano, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando e il presidente della Consulta delle Culture Ibrahima Kobena. Tre testimoni racconteranno la loro esperienza dell’arrivo a Palermo e la loro integrazione in città. A fianco di Cgil, Csil e Uil, lavoratrici e lavoratori, Rsu e Rsa, pensionate e pensionati e rappresentanti delle comunità straniere ...

Migranti : 3 ottobre - a Palermo la manifestazione ‘#sullavitanonsitratta’ : Palermo, 2 ott. (AdnKronos) – ‘#sullavitanonsitratta’. E’ questo il nome della manifestazione organizzata da Cgil, Cisl e Uil Palermo in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione che si celebra il 3 ottobre. Un’iniziativa – l’appuntamento è alle 16.30 al lungomare del migrante, alla Cala – “per commemorare le migliaia di persone che nel ...