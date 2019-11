L' eterna poesia di tenersi per mano

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 2 novembre 2019) Andrea Cuomo Teniamoci per, per tutta la vita. Il gesto più quietamente romantico non passa mai di moda, anzi sempre più di frequente si osservano in giro per la città coppie di una certa età passeggiare allacciati in quel piccolo gesto che rende due corpi uno solo, per cui «è bello che dove finiscono le mie dita debbano in qualche modo incominciare le tue dita». Nella canzone di Fabrizio De André da cui abbiamo traslato la frase, Amico fragile, si parlava di una chitarra ma non fa niente, alla fine sono sempre corde da far vibrare. Non cinematografico come un bacio, non televisivo come un abbraccio, non drammatico come una litigata (conosciamo gente che si ama così), non sputtanato come un cuore in un messaggio,perè la vera polizza sulla vita dell'amore, una rata molto piccola da pagare quotidianamente per un massimale molto alto. Che poi, fateci caso, ...

